'Vamos a ver' realiza un experimento social y llama a las hermanas más famosas de la televisión

'Vamos a ver' ha llevado a cabo un experimento social después de descubrir que el orden en que nacemos influye en la personalidad de cada persona. Según la psicología, los hijos mayores suelen ser más responsables y exigentes, mientras que los hermanos pequeños son más espontáneos y desinhibidos.

Tras conocer la información, el programa ha realizado el experimento y ha preguntado a dos de las hermanas más famosas de la televisión: Carmen Borrego y Terelu Campos, que confiesan cómo es ser la hermana pequeña y la hermana mayor.

Terelu Campos, como hermana mayor, ha sido la primera en contestar: ''Yo soy la hermana mayor de mi hermana Carmen, y a medida que hemos sido mayores, yo lo que siento como hermana mayor es la protección siempre. Yo siempre prefiero que me pasen las cosas a mí, que a mi hermana no le pase nada. Si yo veo a mi hermana en un plato incómoda, sabes, sufriendo, ahí me volvería loca''

Por otro lado Carmen Borrego cree que depende mucho de Terelu: ''Yo, desde luego, tengo a mi hermana para todo. Creo que emocionalmente dependo más de ella que ella de mí, sobre todo cuando dejas de tener a tus progenitores. Ahí te sientes como 'ya para arriba, no tengo nadie ¿a quién tengo más cercano? Mi hermana'. Terelu es una hermana diez, pero sobre todo quiero que quede claro que la pequeña soy yo''.