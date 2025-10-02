Rocío Molina 02 OCT 2025 - 10:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH VIP' inicia un proyecto de lo más ilusionante, que llega en el mejor momento

Diego Matamoros, en el quirófano: el motivo por el que ha sido intervenido

Diego Matamoros ha dado una noticia a sus seguidores de lo más ilusionado. El exconcursante de 'Supervivientes' ha comunicado una feliz noticia que va a suponer para él, el comienzo de una nueva etapa. El hermano de Laura Matamoros estrena proyecto y así lo ha hecho saber a través de su perfil oficial de Instagram.

Tras ingresar hace unos días en el hospital para volver a ser intervenido por su enfermedad crónica, espondilolistesis, Diego Matamoros está recuperando el tiempo y sus energías con un proyecto que le entusiasma y del que ahora se ha hecho eco a través de sus historias de Instagram. El ex de Marta Riumbau está dispuesto a trabajar duro por un objetivo que es especial para él por muchos motivos.

Y es que el exconcursante de 'Supervivientes' y también de 'GH VIP' va a poder cumplir un sueño que perseguía desde hacía algún tiempo. "Tenía muchas ganas de poder anunciaros esto", ha comenzado diciendo para señalar a qué se va a dedicar y para lo que se ha equipado. El hermano de Laura Matamoros va a ser creador de contenido para una suite de grabación (Insta360 Wave) donde grabará sus aventuras con sus fieles amigos caninos. "Ver la vida desde diferentes puntos de vista", son las palabras con las que hecho su comunicado oficial.

A partir de ahora, los seguidores de Diego Matamoros van a ser testigos de excepción de sus aventuras más extraordinarias: de ver el mundo desde los ojos de sus lobos a sus salidas en bici o con su viejo Jaguar. "Sin que os perdáis nada", ha prometido el hermano de Laura y Anita Matamoros de este nuevo proyecto del que ha enseñado las cámaras y todo lo que necesita para filmar lo que haga.

"Muchas gracias a mis amigas de Hong Kong, Chloe y Rebecca que habéis querido apostar tanto por mí. Van a ser unos meses que espero que disfrutéis tanto como yo en esta nueva aventura. Nos vemos pronto", ha animado Diego Matamoros a su legión de seguidores que ha movilizado con esta noticia. Una novedad muy importante para él que le motiva, le ilusiona y que llega en un gran momento, tal como él mismo así ha expresado.