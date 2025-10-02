Natalia Sette 02 OCT 2025 - 09:00h.

Edi Insua comparte cómo se siente cuando está lejos de Violeta Crespo

Edi Insua se plantea si tiene depresión y acude a un especialista

Edi Insua se abre como nunca con todos sus seguidores con un tema que lleva meses atormentándole: el apego que tiene con Violeta Crespo. Tras desvelar si en algún momento se han planteado dejar la relación , los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se separan temporalmente y Edi Insua, muy preocupado, se da cuenta de la fuerte dependencia que tiene hacia su chica.

Con un tono preocupado y visiblemente afectado, Edi reconoce que no lo está pasando bien desde que su novia se marchó de viaje. No es la primera separación que viven , pero hay algo diferente esta vez. “Ayer tuve un día complicado y hoy más”, comienza explicando. El gallego admite que este distanciamiento le está haciendo reflexionar sobre la dependencia emocional que siente hacia Violeta. “Tengo dependencia emocional con Vio”, asegura con sinceridad.

El influencer explica que ya ha dado un paso para enfrentarse a esta situación y que está buscando ayuda profesional para trabajar en ello. “Lo estoy tratando con el psicólogo”, reconoce. Aun así, Edi no oculta cómo le afecta esta dependencia en su vida diaria y lo duro que le resulta convivir con ello. “Siento que me anulo en todos los aspectos”, afirma preocupado.

Edi Insua desvela cómo se siente cuando está lejos de Violeta Crespo

La distancia con Violeta está siendo una prueba complicada para el exconcursante de ‘Gran Hermano’, que no duda en contar con detalle lo extraño que se siente sin ella. “Estar sin ella me hace sentir raro”, admite. Para Edi, incluso los planes más sencillos pierden sentido cuando su pareja no está a su lado. “Es la segunda vez que salgo sin ella y no me encuentro”, asegura.

Mientras tanto, Violeta también comparte sus sentimientos desde Londres. La influencer reconoce que, aunque disfruta del viaje con su amiga, la ausencia de Edi se nota demasiado. “Los dos tenemos mucho apego hacia el otro”, reconoce con sinceridad. A pesar de que ambos están muy enamorados, Edi se da cuenta pronto de que tanta dependencia no puede ser bueno. ¡Descubre todas sus declaraciones en Mediaset Infinity!