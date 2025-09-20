Equipo mtmad 20 SEP 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela sus planes de maternidad junto a su novio, Edi Insua

Violeta Crespo, muy preocupada por la prueba médica que debe realizarse

Violeta Crespo y Edi Insua no dejan de demostrar la felicidad del momento que están viviendo, esta vez anunciando emocionados sus planes de boda . En una etapa tan estable y especial de su relación, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ comparten todos sus planes de futuro y los detalles que imaginan de cara al día de su boda. Reflexionando sobre el largo camino que esperan vivir juntos, la toledana se sincera sobre la idea de convertirse en madre con su novio.

A pesar de haber compartido las dudas que sintieron al inicio de su relación , la parejita regresa más fuerte que nunca y con su amor por encima de todo. “Hoy lo estábamos hablando”, comienza Violeta abriendo el tema de su maternidad. La de Toledo confiesa que la idea de ser padres juntos es una conversación que tienen muy presente en su relación y algo sobre lo que ya han debatido en muchas ocasiones. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se abre como nunca y confiesa ante la cámara si se imagina siendo madre.

Edi, padre de su pequeño de tres años, también entra en la conversación comentando que tiene muy clara la postura de Violeta sobre el tema. “A su hijo lo quiero mucho, con todo mi corazón”, se sincera la influencer sobre el hijo de su novio. La de Toledo reflexiona sobre el trato que tiene con los más pequeños y confiesa los motivos por los que se inclinaría a ser madre con su pareja. “Siento tanto por él que, joder, sería algo nuestro”, confiesa. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Violeta Crespo y Edi Insua confiesan quién mandaría más en su futuro matrimonio

Tras anunciar sus planes de boda y desvelar todos los detalles que imaginan para el gran día, la parejita continúa compartiendo sus expectativas de futuro sobre su relación. Después de reflexionar acerca de convertirse en padres juntos, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se atreven a contestar a algunas preguntas un tanto peliagudas, como quién sería el más ‘mandón’ en su matrimonio. “Tú eres más ‘cabra loca’”, declara el gallego en tono divertido. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Violeta Crespo y Edi Insua están viviendo el momento más álgido de su relación y han querido compartir todas las actualizaciones sobre su romance con sus seguidores. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ desvelan todos sus planes de boda y cómo visualizan el gran día. Los novios, muy entusiasmados, confiesan la ilusión que les hace pensar en estar casados y reflexionan sobre ser padres juntos algún día. ¡Descúbrelo todo, en Mediaset Infinity!