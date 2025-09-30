Equipo mtmad 30 SEP 2025 - 11:17h.

Edi Insua y Violeta Crespo se atreven a responder juntos a las preguntas más intensas sobre su relación. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ resuelven sin tapujos todas las dudas de sus seguidores, desde desvelar si se han planteado dejar la relación hasta compartir cuál es su mayor fantasía sexual . La pareja habla con total transparencia, como siempre, y se adentran a confesar todo sobre su peor momento juntos. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

Después de que el gallego asegurara que la pasión se enfría con el tiempo, algo que a la influencer no le hizo ninguna gracia, los novios vuelven a entrar en terreno pantanoso al hablar sobre los momentos más difíciles de su relación. “Nos molestaba todo”, comienzan explicando sobre la dura etapa que atravesaron hace unos meses. Con rostros serios, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ confiesan si en sus peores momentos se llegaron a plantear romper su relación.

Edi toma las riendas de la conversación para explicar con todo lujo de detalles la etapa de la que hablan y tratar de que sus seguidores entiendan por lo que pasaron. “Enlazábamos discusiones”, continúa sincerándose el gallego. A pesar de llevar semanas en las que presumen de estar en un momento muy estable y feliz de su relación, parece que la parejita se ha encontrado con baches en el camino que les han hecho reflexionar sobre su futuro juntos. ¡Entérate de todo dándole play al vídeo!

Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ continúan dando todos los detalles sobre la etapa más difícil de su relación, adentrándose en cómo buscaron salir de aquel bache. “Necesitábamos estar solos, juntos” explican los novios. A finales de verano encontraron el momento perfecto para hacer una escapada romántica y dedicarse todo el tiempo del mundo para arreglar sus conflictos de pareja. “Fuimos de vacaciones en agosto, fue un subidón”, confiesan.

Violeta Crespo y Edi Insua regresan a un nuevo capítulo de su canal, ‘’#Violedi’, para responder a todo sin pelos en la lengua. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se abren de par en par y se atreven a resolver las dudas más intensas y ‘hot’ de sus seguidores sobre su relación. La parejita, además de confesar si se han planteado separarse, desvelan cuál es la fantasía sexual que les gustaría cumplir y el gallego destapa el lado más creído de su novia. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!