Ana Carrillo 02 OCT 2025 - 21:11h.

El ex de Jessica Bueno asegura haber vivido con Liz Emiliano una experiencia que le hizo creer "en el más allá"

Una de las preguntas que repite Jordi Wild en su podcast, 'The wild project', a sus invitados es si han vivido alguna vez una "experiencia paranormal". También se la hizo a Kiko Rivera cuando acudió a su programa hace ya un par de años y el ex de Irene Rosales y Jessica Bueno no tuvo problema en sincerarse sobre una experiencia que vivió hace mucho tiempo junto a Liz Emiliano, exconcursante de 'Gran Hermano'.

"Empecé a creer en el más allá porque antes pensaba que eso eran pamplinas", fue el titular que dio el primo de Anabel Pantoja antes de arrancarse a contar su historia, en la que tiene un papel fundamental Liz Emiliano, que era muy amiga suya hace una década aunque perdieron el contacto y ya no tienen un vínculo en la actualidad.

"Me hizo creer que mi padre estaba conmigo", siguió diciendo el DJ, que no tiene recuerdos de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri', porque murió cuando él era tan solo un bebé. El hijo de Isabel Pantoja fechó esta experiencia años atrás, cuando él todavía vivía en Madrid y trabajaba haciendo bolos en discotecas. Un día de los que llegó a su loft de San Sebastián de los Reyes, se tumbó a dormir y le despertó a través de una llamada telefónica Liz, que le aseguró que Paquirri se había "contactado" con ella.

"Liz muy de cosas paranormales, le gustaba mucho esto y decía que se comunicaba con gente que está muerta, pero yo le decía que no me dijera tonterías porque esas cosas me daban miedo", le explicaba Kiko a Jordi Wild, que escuchaba atento su relato. "Me suena el teléfono y era Liz, que me dijo: 'Tu padre acaba de contactar conmigo a través de un sueño'. Le dije que me estaba metiendo miedo y que no quería que me contase nada más", proseguía el andaluz.

Para que la creyera, la exconcursante de 'Gran Hermano' le dijo que el torero le había comentado en ese sueño que Kiko debía apartar de la escalera una maleta "porque no puede pasar": "En ese momento se me cayó el teléfono al suelo porque pensé: '¿Esta tía cómo sabe que yo tengo una maleta ahí?'. Cogí al perro, quité la maleta y me fui a casa de mi madre y al día siguiente hablé con Liz y no se acordaba, pero yo tenía la llamada registrada, es que me llamó sonámbula".