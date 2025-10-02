Melyssa Pinto cumple su sueño y recibe el apoyo de Mario Casas

Rocío Molina 02 OCT 2025 - 14:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte con sus seguidores una noticia muy esperada y Mario Casas reacciona

Melyssa Pinto da un importante paso en su relación con Mario Casas: "Está muy feliz e ilusionada"

Melyssa Pinto está en una nube de felicidad. La exconcursante de 'Supervivientes' ha visto cómo uno de sus grandes sueños se ha hecho por fin realidad y no puede estar más ilusionada con ello. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha guardado silencio hasta ahora que ya puede hablar abiertamente del gran hito conseguido y en el que no ha dudado Mario Casas en demostrarle su apoyo.

"Por fin puedo contaros lo que llevo tanto tiempo esperando", ha comenzado diciendo Melyssa Pinto antes de introducir la sorpresa que tenía preparada a sus seguidores. La influencer, de 34 años, llega pisando fuerte en el mundo de la moda, lo que siempre ha soñado y para lo que se ha formado. La catalana no puede creerse que la idea con la que siempre ha fantaseado comience a ser una realidad y que ya no sea ningún secreto.

Melyssa Pinto ha anunciado que comienza su primera colaboración como diseñadora para la marca italiana de moda Gioseppo. "No puedo estar más feliz ni agradecida y de corazón espero que os guste tanto como a mí: Wild Muse", ha contado en un mensaje que se ha llenado de mensajes felicitándola y en el que también ha destacado el gesto que ha tenido con ella Mario Casas.

La colección 'Wild Muse', que abandera la exconcursante de 'Supervivientes', representa una "oda al instinto y a la expresión" y captura el instinto de la influencer a través de cinco piezas de piel premium. Tal y como indican desde la marca de moda Gioseppo en la web, "cada diseño surge de su mirada más atrevida, donde la sofisticación y el carácter indómito coexisten".

"Me inspiré en todas aquellas mujeres que buscan salir a la calle a diario, expresarse y sentirse representadas por lo que llevan puesto", explica la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' acerca de estas prendas que ha diseñado y entre las que destacan dos tipos de bailarinas, unas botas y dos diferentes botines, en piel y con estampado animal. Elaborados con materiales premium para mostrar autenticidad, lo que quiere reflejar Melyssa Pinto con su primera colección.

Ante este hito y el haber cumplido un sueño, muchos son los que han querido estar con Melyssa Pinto en este gran día. Marina García, Melodie Peñalver, Raquel Bollo, Lidia Torrent, Anabel Pantoja han sido algunas de las famosas que han celebrado esta noticia y el actor y ganador de un Goya también ha estado presente. Mario Casas lo ha hecho dando un 'Me Gusta' a la publicación en la que Melyssa ha destacado que ha cumplido su sueño.