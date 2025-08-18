Lorena Romera 18 AGO 2025 - 10:12h.

La influencer publica un romántico vídeo junto a Mario Casas y confirman su relación desde El Salvador

Melyssa Pinto y Ana Mena, de vacaciones con la familia Casas en El Salvador

Melyssa Pinto ha compartido el primer vídeo junto a Mario Casas desde El Salvador, donde disfrutan de un viaje familiar acompañados de todos los Casas. Los seguidores de la influencer le estaban rogando una foto con el actor desde hacía mucho tiempo, pero parecía que la pareja prefería seguir manteniendo un perfil bajo de cara a la galería... hasta ahora, que han presumido de noviazgo con un romántico vídeo en el que resumen cómo está siendo su viaje.

Era un secreto a voces que la extronista de 'MyHyV' y exconcursante de 'Supervivientes' estaba disfrutando de El Salvador junto a Mario Casas. Además, hace apenas unos días, el ganador de un Goya a mejor actor habría tenido con su chica un tierno gesto que no había pasado desapercibido para algunos. Y es que la catalana había lucido un collar que ya le habíamos visto a él.

Si bien no podíamos confirmar si se trataba un regalo o tan solo de un bonito gesto entre ellos, lo cierto es que era un detalle que para muchos demostraba el buen momento que atraviesan juntos. Pues bien, ahora que Melyssa Pinto ha publicado las primeras imágenes junto a Mario Casas, los seguidores de la pareja están dando palmas de alegría. "Por fin", aclaman muchos de ellos.

Melyssa Pinto y Mario Casas confirman su relación

Y es que la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' en su segunda edición, junto a Tom Brusse, ha compartido un vídeo en el que muestra de forma original cómo está siendo su viaje por El Salvador, un país que soñaba con visitar. En el clip vemos a la catalana dando vueltas por diferentes enclaves de la mano del actor. Y, aunque de él solo podemos ver su brazo... para los usuarios de redes ha sido más que suficiente.

En todos los aspectos, además. Les ha servido para reconocerle, -tiene un tatuaje en el antebrazo en forma de corazón que las fans del actor no han pasado por alto- y como confirmación de que están juntos y muy enamorados, disfrutando de su relación y haciendo caso omiso al 'ruido' que está generando.

Y es que, desde que se conociese la noticia de que estaban juntos, Melyssa Pinto y Mario Casas han protagonizado todo tipo de titulares. Especialmente, porque se esperaba esto de ellos: una confirmación de su noviazgo. "Salida del vuelo con destino: la felicidad. El final es un regalo que me hizo El Salvador el último día para despedirme", escribe la catalana junto a este vídeo, refiriéndose a una tormenta y a un relámpago en el momento exacto en el que graban el vídeo.

"Imagina tener tan mala suerte en el amor que termines con Mario Casas", "la vida de tenía preparado esto", "qué ojos de enamorada", le escriben sus seguidores, que ahora le piden: "la historia de cómo se conocieron".