Susana Molina hace de niñera de la hija de Anabel Pantoja: las imágenes

La ganadora de 'Gran Hermano 14' se ha quedado a cargo de la hija de Anabel Pantoja: así ha sido su divertida jornada

Susana Molina se ha convertido en la niñera de la hija de Anabel Pantoja. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano 14' ha mostrado cómo ha sido pasar una jornada con la bebé de su amiga íntima y la llegada de esta a casa tras una jornada más de ensayos en 'Bailando con las estrellas', el programa de Telecinco en el que participa. La influencer ha compartido con sus seguidores cómo ha sido de intenso este día y su satisfacción de haberla logrado dormir en brazos con mucho esfuerzo. "Tengo un B1 en Alma", ha dicho orgullosa a la madre a su llegada.

Es posible que Anabel Pantoja tenga que recurrir en alguna ocasión más a las destrezas de Susana Molina con los bebés en esta nueva etapa. Sin embargo, la influencer y mujer de Guille Valle ha superado esa prueba con nota. El mejor examen para evaluar sus dotes de canguro han sido las divertidas fotografías que ella misma ha compartido junto a Alma en sus historias de Instagram. En ellas se puede ver a la pequeña con el pijama puesto jugando, cogiendo el mando a distancia o el potito terminado. Unos hitos dignos de ser inmortalizados y para tranquilizar a su madre desde la distancia.

Las circunstancias en la actualidad requieren de estas ayudas. La sobrina de Isabel Pantoja está instalada ahora en Madrid y al ser Córdoba el lugar de trabajo de David Rodríguez, ambos están en una relación a distancia de la que se ha hablado mucho recientemente. Una situación con dificultades, pero que la exconcursante de 'Supervivientes' logra sobrellevar con la ayuda de sus amigos de siempre. Y es por ello que dejando a un lado los eventos, el trabajo y la creación de contenido para sus redes, Susana Molina ha mostrado su versión más dulce como niñera de Alma.

"Prueba superada", ha dicho triunfante cuando Anabel Pantoja ha llegado a casa y se ha encontrado con todo en silencio y su hija durmiendo después de muchos esfuerzos y nanas en brazos. Para poder suplir la ausencia de sus padres, Susana Molina lo ha dado todo. "Aún me queda algo de mi época de niñera", ha dicho la influencer recordando algunos de los trabajos que asumió en el pasado y cuyas habilidades está ahora demostrando con la hija de su amiga. Tras ver lo bien que ha estado y la tranquilidad con la que ha llegado Anabel Pantoja a casa, ¿a quién no le gustaría contar con la confianza que da Susana Molina?