30 SEP 2025

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha encontrado una nota de Tania Medina al despertarse

Alejandro Nieto explica el motivo por el que la concursante de 'Bailando con las estrellas' sigue con él

Alejandro Nieto envía un mensaje a Tania Medina tras volver a separarse. El ganador de 'Supervivientes' se ha despertado y ha visto que la concursante de 'Bailando con las estrellas' se ha ido de casa y le ha dejado una nota escrita de su puño y letra en una servilleta.

El gaditano ha amanecido en la casa que hace unos años compraba y reformaba en El Puerto de Santamaría con parte del dinero que obtenía tras alzarse como vencedero de su edición de 'Supervivientes'. Una preciosa casa en la que vive con Tania Medina y en la que también acogen a su hijo adolescente cuando así lo establece el "acuerdo" que tiene establecido con la madre de su "chiquillo".

La influencer se ha marchado sin decir adiós; una decisión que ha tomado para no interrumpir el sueño de su pareja, con el que mantiene una relación de más de siete años y al que ha querido dejar una nota que ha emocionado mucho a Míster España 2015. Al despertar, Alejandro Nieto ha visto que su novia no estaba en casa. En un papel de cocina, un mensaje que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido responder públicamente a través de sus redes sociales.

"Despertarte y ver esto. Decirte que me da mucha pena que te vayas, pero tienes que cumplir tus sueños y realizar tus trabajos, pero aquí tienes tu casa cuando vuelvas", escribe en sus historias temporales de Instagram mientras contesta de forma pública a la romántica nota con la que su novia le ha deseado que tenga un bonito día y deja claro que en su piso siempre habrá un hueco para ella.

Tras la mediática ruptura y posterior reconciliación que protagonizaron este verano, Alejandro Nieto y Tania Medina trabajan cada día para que su relación mejore. Con pequeños gestos como el de que la canaria ha tenido con el andaluz se recuerdan diariamente lo mucho que se quieren.

Como cada semana desde hace ya unas cuantas, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha abandonado su hogar por motivos de trabajo. Aunque no lo ha especificado, podría haber puesto rumbo a Madrid, en donde cada semana se prepara y ensaya con su maestro el baile de su próxima gala de 'Bailando con las estrellas'. A diferencia de Anabel Pantoja, que se ha instalado en la capital, Tania viaja semanalmente a la capital y después regresa a El Puerto para estar con Alejandro.