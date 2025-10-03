El motivo de la ausencia de Jacobo a la boda de su hermano Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján

Los detalles del gran enlace entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján

Cayetano Martínez de Irujo se casa: así es Bárbara Mirjan, la mujer a la que conoció en plena polémica

Jacobo, uno de los hermanos de Cayetano Martínez de Irujo, no irá a su boda con Bárbara Mirján pese a estar invitado. Este evento prometía ser el momento idóneo para el reencuentro y la reconciliación del jinete con su familia, ya que durante años la relación con algunos de sus hermanos ha sido nula. Con Carlos, su hermano mayor, ha mantenido un largo conflicto por la gestión del patrimonio de la Casa de Alba, pero la tensión entre ellos parece haberse suavizado. Con quien también ha limado las asperezas es con su hermana Eugenia. Los otros dos hermanos tampoco se perderán este día: Fernando, a pesar de estar enfermo, y Alfonso, que solo acudirá a la ceremonia.

El que tampoco se perderá el gran día es Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba. Sin embargo, hay otra ausencia, su exmujer y madre de sus hijos, Genoveva Casanova, ha puesto tierra de por medio. La Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla acogerá el enlace entre Cayetano y Bárbara ante unos 300 invitados. Allí reposan las cenizas de la duquesa, a quien harán un homenaje en el que no estarán todos sus hijos.

El motivo por el que Jacobo no acudirá a la boda de su hermano

Pero la ausencia de Jacobo no se debe a mala relación entre hermanos, sino a temas de trabajo, tal y como ha dicho Eugenia Martínez de Irujo: "Jacobo no va porque está fuera por trabajo".

Paloma Barrientos ha explicado en 'El Programa de Ana Rosa' la ausencia de Jacobo a la boda de su hermano: "Jacobo ha dado la explicación para que no haya malentendidos. Hay tres puntos importantes: hoy se cumple el aniversario de cuando fundó hace 25 años su editorial, además los 45 de cuando se hizo editor y, lo más importante, ya ha empezado la campaña de promoción y entonces hoy están en Canarias porque mañana le dan un premio. Ha dado las causas para que precisamente no haya malentendidos".