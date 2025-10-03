Ivana Icardi estalla tras las críticas por su último comentario a la China Suárez

Rocío Molina 03 OCT 2025 - 16:41h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha defendido tras recibir duras críticas por mandar un mensaje a la China Suárez

Ivana Icardi responde con ironía a una pregunta sobre Hugo Sierra, padre de su hija

Compartir







Ivana Icardi ha dicho "basta" y ha estallado contra la oleada de críticas que está recibiendo tras salir a la luz un comentario que ha hecho a Eugenia La China Suárez. La relación de su hermano Mauro Icardi y la modelo sigue siendo el centro de la polémica entre los que apoyan a esta pareja y el bando que defiende los intereses de su ex Wanda Nara. Una guerra en la que se ha visto inmersa la ex de Hugo Sierra y exconcursante de 'Supervivientes' por posicionarse.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi filtra por error su verdadero nombre: origen y significado

Todo ha empezado por las últimas imágenes que ha compartido en su perfil oficial de Instagram la China Suárez en las que en una de ellas ha dejado un comentario la hermana del futbolista. Ivana Icardi ha admirado el look de la modelo y ese piropo ha generado que le llovieran las críticas.

Solo una palabra ha bastado para encender a los haters y que le escribieran de todo a la argentina. "Lookazo", es lo que escribía la exconcursante de 'GH DÚO' para provocar las burlas e interacciones hirientes. Tanto ha sido el hate, que Ivana Icardi ha estallado a través de sus historias de Instagram con unas contundentes palabras:

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Increíble el hate cada vez que digo algo lindo. Son detestables, unas fanáticas del odio. Para su interés siempre me llevé bien con TODAS mis cuñadas, excepto con una. Y, aunque son demasiado fan del quilombo como para saberlo, a día de hoy sigo en contacto con buena relación con todas y cada una, tanto de Mauro como de Guido", escribe muy enfadada por verse envuelta en esta polémica por hacer un mero comentario.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Las críticas que ha recibido han llevado al límite a Ivana Icardi y ha estallado sin cortarse nada: "Van de abanderadas de los 'buenos comportamientos' y de lo que es 'bueno o malo' y viven criticando. Siento ser yo la que se lo diga, pero no están bien de la cabeza. Deberían pisar un psicólogo para que les recomiende qué hacer contra la inquina desmedida que descargan en redes sociales", ha escrito la hermana de Mauro Icardi tras el aluvión de comentarios que ha recibido.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha mojado y ha indicado que pese a no tener relación con su hermano, la China Suárez le cae bien y ella la conocía desde antes de que ellos comenzaran. "Iba a mi dentista en Buenos Aires y siempre me cayó bien".

En medio de su discurso, la argentina ha pedido que no la metan en medio de la relación de su hermano Mauro Icardi y la China Suárez. "Sé quién soy, así que los insultos se los dejo a ustedes para que descarguen esa rabia. Los que realmente me conocen, ni qué lo diga en la vida, son a quienes sumo mis sinceras caricias. Son tan vanas e superficiales que piensan que ser exitoso es ser millonario, ganar premios o todo lo relacionado con lo material. Lo único que me importa hoy en día es mi familia, mis sueños y ser mejor persona", concluye así la influencer su defensa ante las críticas.