Silvia Herreros 25 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' hace público su nombre completo en un descuido

Ivana Icardi comunica una feliz noticia relacionada con su hija con Hugo Sierra

Compartir







Ivana Icardi filtra por error su verdadero nombre. La exconcursante de 'Supervivientes' lleva años en el foco mediático. En España se hizo conocida por su affaire con Gianmarco Onestini y su participación en el reality de superviviencia en el que acabaría conociendo a Hugo Sierra, padre de su hija Giorgia. De aquello han pasado más de 5 años. Desde entonces hasta ahora, la argentina no había contado nunca cómo se llama realmente.

En un descuido, la también exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' ha revelado su nombre completo. Ha sido mientras celebraba que su pedido a una conocida tienda de colchones ya estaba en reparto y de camino a su nueva casa en Madrid; un piso al que recientemente se mudaba con su hija y que aún continúa amueblando.

"Aaaaayy", escribe la hermana de Mauro Icardi en sus historias de Instagram mientras comparte una captura de pantalla de su teléfono móvil. En la misma se puede ver dos notificaciones en las que se le confirma que su pedido está "en camino" y que ya ha salido de las instalaciones de almacenaje.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi pide ayuda por un problema relacionado con su hija en común con Hugo Sierra

Emocionada, celebra la feliz noticia con sus seguidores asegurando que estos son para ella "los mensajes más esperados". "En breve llegan nuestras camitas", dice emocionada sabiendo que su descanso mejorará a partir de ahora gracias al pedido que está a punto de recibir.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para proteger su privacidad, la influencer tapa el número de referencia del envío, pero presa de la emoción, se le olvida ocultar un detalle muy importante y desconocido hasta ahora: su segundo nombre.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Se trata de un nombre que procede del latín, es el femenino de Leo (León) y significa leona pequeña o joven. Se asocia a la fuerza y valentía, pero también a la juventud debido al sufijo que lo acompaña.

Aunque no hemos encontrado registros o estadísticas sobre este nombre en su país natal, al menos en nuestro país se trata de un nombre poco común. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo 147 mujeres con una edad media de 29,2 años (Ivana tiene 30) reciben como primer nombre Leonela.

La cantante y exnovia de Finito no ha usado nunca su segundo nombre de forma pública. De hecho, en sus redes sociales y en todos los realities que ha participado se limita a usar solo el primero. Este segundo apelativo, desconocido hasta ahora, a menudo tiene un significado familiar o social. Este podría ser el caso de Ivana Leonela, que al menos por ahora, no ha querido contar la historia tras su verdadero nombre.