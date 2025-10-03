El exfutbolista explica en ‘El tiempo justo’ cómo surgió el evento que vendía entradas hasta por 800 euros con la madre del jugador como imagen

En los últimos días, el mundo del fútbol y las redes sociales se incendiaron con una noticia: la madre de Lamine Yamal participaría como reclamo en una cena exclusiva en Londres, con entradas que rondaban los 800 euros.

Es entonces cuando surgía una pregunta: ¿Era un evento benéfico organizado por ella misma o un negocio privado con fines comerciales?

La versión de Benjamín Zarandona

Benjamín Zarandona, exfutbolista y parte de la organización del evento, lo explicó claramente en ‘El tiempo justo’:

“Una empresa de Londres me contactó por Instagram porque organizo una cena benéfica cada año en Madrid a favor de un orfanato en Malabo. Ellos querían hacer la decoración de mi evento del próximo año y, de paso, me propusieron asistir a una cena en Londres como deportista invitado”.

Zarandona asegura que, al ver en redes su relación cercana con la madre de Yamal, la empresa le preguntó si ella podría acudir también, bajo contrato y como imagen de la velada. Y es así como surgió el reclamo de la madre de lamine Yamal en la velada.

Un cambio de hotel y entradas de hasta 800 euros

El evento estuvo inicialmente vinculado al hotel Nobu, pero según Zarandona el acuerdo no llegó a buen puerto: “En Londres muchos hoteles no aceptan que se vendan entradas de este tipo. Por eso cambiaron a otro local más céntrico”.

El precio de las entradas, que incluía barra libre de champán durante media hora y el acceso a la cena con la madre del jugador, disparó las críticas: “No es benéfica, es un negocio privado”.

Benjamín quiso dejar claro que su tradicional cena solidaria en Madrid nada tiene que ver con lo de Londres: “Lo mío es benéfico. Lo de Londres es un evento de empresa, con sus gastos y sus beneficios. A nosotros nos contratan, pero la gestión económica es solo de ellos”.

La polémica del nombre de Yamal

En el plató surgió la pregunta clave: ¿no daña la imagen del joven futbolista que su madre participe en este tipo de actos? Zarandona defendió a la madre del jugador:

“Ella es humilde y sencilla. No se expone en los medios. No se puede ocultar que es la madre de una gran estrella y que haya empresas que quieran contar con ella. No lo veo negativo”.