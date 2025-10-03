Telecinco.es 03 OCT 2025 - 18:05h.

Amín, sin noticias de su mujer Hanan Alcalde tras el traslado de la Flotilla a la prisión más grande de Israel

El marido de Hanan Alcalde, en tensión por no tener noticias de su mujer, se enzarza en directo con Carlos Cuesta en 'El tiempo justo'

Han pasado más de 24 horas desde que la armada israelí Interceptó la ‘Global Sumud Flotilla’ y de que los tripulantes fueran trasladados a la prisión de ‘Ktziót’. Desde entonces, no se sabe nada de ellos. ‘El Tiempo Justo’ se traslada a Motril para hablar con Amín, el marido Hanan Alcalde, una de las activistas detenidas.

Amín comenzaba relatando con angustia cómo se encuentra en estos momentos de incertidumbre: "Llevamos varios días sin poder pegar ojo, sin recibir información." Asimismo, el marido de la activista decía sentirse con una "indignación tremenda" por que se está permitiendo a Israel "ridiculizar a todos los gobiernos".

"No han cometido ningún delito. Han dicho que ha habido algunos altercados leves. Les están dando un trato de terroristas", declaraba, notablemente angustiado, el marido de 'Barbie Gaza', sobre la dura situación en la que se podrían encontrar los activistas en 'Ktzi’ot', prisión conocida por sus duras condiciones.

Amín habla claro tras su enfrentamiento con Carlos Cuesta

Ayer, durante la conexión en directo de Amín con 'El tiempo Justo', el colaborador Carlos Cuesta declaró que "el objetivo de la Flotilla nunca fue el de entregar ayuda humanitaria". Esto, provocó un tenso enfrentamiento con el marido de Hanan Alcalde, que lo acusó de ser "un impresentable y una persona inhumana". A lo que el periodista le respondió que "esas palabras se las dijese a Hamás."

En el programa de hoy, Amín habla claro sobre su enfrentamiento con el periodista y cómo se sintió al respecto: "No lo entiendo. ¿Qué me relaciona a mí con Hamás?" En ese momento, la presentadora aclaraba las palabras de Carlos Cuesta: "En ningún caso estaba diciendo que tuvieseis relación con Hamás. Lo que decía es que allí también estaba Hamás". Además, le ha señalado la libertad de opinión de todos sus colaboradores.