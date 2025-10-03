La colaboradora pone en entredicho la supuesta amistad de Irene Rosales y Anabel Pantoja

Benjamín Zarandona aclara toda la verdad sobre la polémica cena de la madre de Lamine Yamal: “Ella no la organiza, fue contratada”

Compartir







Irene Rosales vuelve este sábado a la televisión. Lo hará por todo lo alto, demostrando sus dotes como bailarina en el programa de ‘Bailando con las estrellas’, donde Anabel Pantoja se encuentra participando. La exmujer y prima de Kiko Rivera van a ser compañeras de trabajo, y ya han compartido una instantánea en la que se las puede ver ensayando, pero… ¿Cómo es realmente su relación? ¿Se ha posicionado Anabel en la ruptura?

Tras su separación con Kiko Rivera y después de un largo tiempo alejada de los focos, Irene Rosales regresará a la pequeña pantalla. Una reaparición que cuenta con un gran apoyo, el de Anabel Pantoja. "Está súper nerviosa, pero lo va a hacer bien. Tiene la gracia de Sevilla", aseguraba la sobrina de Isabel Pantoja sobre la participación de Irene en el programa de baile.

Y es que, como la propia Anabel ha confirmado, ambas ya han compartido tiempo en los ensayos: "Cuando me ha visto ha sido como qué guay, qué tranquilidad..." Incluso, nos han regalado una foto que demuestra la buena sintonía que existe entre ellas.

Leticia Requejo y Luis Pliego cuestionan la buena relación entre Irene Rosales y Anabel Pantoja

Todo parece indicar que la reciente separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, no habría perjudicado en absoluto a la amistad entre esta y Anabel Pantoja. Es más, ahora que las dos van a compartir programa, se han mostrado en los ensayos con muy buena complicidad. No obstante, algunos de los colaboradores de 'El Tiempo Justo' dudan de esta cercanía entre ellas.

"Me sorprende esta actitud. Hasta lo que yo sé, Anabel e Irene no han tenido ningún tipo de trato durante todo este mes. Se vieron ayer ensayando, pero no han tenido apenas contacto", aseguraba Leticia Requejo. Además, en cuanto a la cuestión de si Anabel Pantoja se habría posicionado con Irene en la ruptura, Luis Pliego señalaba contundentemente: "Para un Pantoja la sangre es lo primero. Para Anabel siempre será antes Kiko que Irene".