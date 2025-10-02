Logo de telecincotelecinco
Rosa Benito, "cansada" de Amador Mohedano, estalla tras su última polémica con Gloria, su excuñada: "Va de víctima"

Rosa Benito se pronuncia sobre su polémica en 'El tiempo justo'
Rosa Benito le reconoce a Alexia Rivas, colaboradora de 'El tiempo justo', sentirse "cansada" y "desolada" de su situación tras su última polémica con la que fue su cuñada, Gloria Mohedano.

"Él fue quien metió a una mujer en mi casa y, aun así, yo me he mantenido callada. Amador es quien ha traído gente a su vida y a su casa, y encima va de víctima. Se permite el lujo de seguir consintiendo que me dejen mal", le ha compartido a la periodista como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

