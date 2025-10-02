Rosa Benito, "cansada" de Amador Mohedano, estalla tras su última polémica con Gloria, su excuñada: "Va de víctima"
La ex de Amador Mohedano ha hablado con Alexia Rivas sobre su presunto conflicto con su excuñada
El marido de Gloria Mohedano aclara si hay un cisma familiar con Rosa Benito tras su ausencia en un importante evento: "No hubo ningún veto"
Rosa Benito le reconoce a Alexia Rivas, colaboradora de 'El tiempo justo', sentirse "cansada" y "desolada" de su situación tras su última polémica con la que fue su cuñada, Gloria Mohedano.
"Él fue quien metió a una mujer en mi casa y, aun así, yo me he mantenido callada. Amador es quien ha traído gente a su vida y a su casa, y encima va de víctima. Se permite el lujo de seguir consintiendo que me dejen mal", le ha compartido a la periodista como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.