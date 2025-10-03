Ana Carrillo 03 OCT 2025 - 10:00h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha explicado por qué no quiere pronunciarse sobre Mario Casas

Melyssa Pinto ha presentado la colección de zapatos que ha hecho en colaboración con una conocida marca, cumpliendo así su sueño de convertirse en diseñadora. En el evento ha estado rodeada por amigas influencers como Susana Molina, Sofía Suescun, Carla Flila o Nagore Robles; aunque no se ha visto allí a Mario Casas, el actor le ha mostrado su apoyo al darle 'me gusta' a la publicación en el que la exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' anunciaba que ya habían salido los zapatos que había diseñado ella.

En el evento, los reporteros de medios como 'Europa Press' y 'GTres' le han preguntado como siempre por su relación con Mario Casas y han destacado que ya se anima a compartir publicaciones en las que se ve la mano de su novio. Ella ha querido matizar que nunca sube cosas con él, pero que tampoco va a ocultar lo que es evidente: "¿Qué os voy a decir si ya lo veis?".

Los periodistas le han dicho que sí que les gustaría que se pronunciase sobre su relación, pero ella se ha negado a hacerlo, optando por una forma de llevar su relación muy alejada a la que escogió cuando estaba con Marco Panosian o Tom Brusse, relaciones en las que sí que hablaba y mostraba en sus stories cómo era su vida en pareja.

"¿Por qué te cuesta tanto hablar de eso si estáis felices y enamorados?", insistía una periodista, ante la que la influencer se ha sincerado y le ha revelado el verdadero motivo por el que no quiere pronunciarse sobre su relación actual con el actor de éxitos como 'A tres metros sobre el cielo' o 'Contratiempo': "Hace poquito vi en Instagram una publicación en la que se veía un caramelo desenvuelto y uno envuelto, y el que estaba desenvuelto se lo podían comer muchas hormigas... Pues mi caramelito está bien guardadito, bien cerradito y no se lo va a comer nadie".

Con esas declaraciones, la que fuera finalista de 'Supervivientes 2021' ha dejado claro que no quiere que nadie opine sobre lo que pueda mostrar sobre su relación con Mario Casas, por lo que prefiere no compartir los detalles de cómo es su vida en pareja aunque no va a ocultar lo evidente, pues se han ido de viaje juntos varias veces, interactúan en las redes sociales y pasean de la mano por las calles más céntricas de Madrid.