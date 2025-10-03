Ana Carrillo 03 OCT 2025 - 19:30h.

Ruth Basauri, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha revelado su decisión a raíz de la nueva ley de influencers

Naomi Asensi explica la obligación que tienen ahora los influencers por ley: "Esto por no ser buenos"

Las influencers llevan días explicando que ha entrado en vigor una nueva ley para regular el contenido promocional que implica que a partir de ahora tengan que etiquetarlo todo como "publicidad" aunque no sean remuneradas con una compensación económica como tal y lo que reciban a cambio sea el producto o el servicio gratis.

Algunas de las creadoras de contenido que operan en nuestro país se han mostrado un tanto contrariadas con esta medida porque consideran que eso impide que sus seguidores sepan cuando están cobrando por recomendar un producto y cuando no están recibiendo nada de dinero a cambio pero sí se quedan con el producto sin tener que pagarlo o se benefician del servicio como la comida en un restaurante o pasar la noche en un hotel.

Una de ellas ha sido Ruth Basauri, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que hasta ahora etiquetaba como "publicidad" solo las cosas por las que le pagaban, usaba la etiqueta "regalo" cuando una marca le hacía llegar un producto para que lo mostrase en stories sin pagarle pero sin cobrarle por el bien que le enviaban y utilizaba la etiqueta "colaboración" cuando realizaba un intercambio con una marca como ir a comer a un sitio y no pagar la cuenta a cambio de recomendarlo en sus stories.

"Casi el 90 o el 95% de las veces las cosas que os enseñamos no son pagadas, entonces como a partir de ahora vamos a tener que ponerle a todo que es publicidad, yo desde mi parte voy a especificaros siempre si es una publicidad como una campaña, si es una colaboración porque es un intercambio o si es un regalo", ha explicado la extronista, que usará la etiqueta "publicidad" en todo porque la ley así la obliga pero que especificará si está cobrando o no por mostrar ese producto o servicio.

"Creo que es la manera más justo para que lo sepáis y para que yo me quede tranquila porque creo que tiene que ser así", ha sentenciado Ruth Basauri, a la que ya han comenzado a unirse otras compañeras de profesión.