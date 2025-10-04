Así ha sido el momento en el que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han visto en la iglesia

Boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, al minuto: sigue aquí la boda, en directo

'¡Vaya fama!' no está perdiendo ningún detalle de la boda que se celebra este sábado en Sevilla, concretamente en la Iglesia del Cristo de los gitanos. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan contraen matrimonio ante decenas de familiares y amigos y las cámaras del programa no solo han sido testigos de la espectacular llegada de la novia a la iglesia (con un vestido de Navascués, sobre un coche de caballos y en compañía de su padre), sino que han podido captar un momento muy especial que se ha producido en el interior de la iglesia entre los novios.

El romántico encuentro de los novios al verse en la iglesia

Las cámaras del programa han podido grabar el momento exacto en el que los novios se han visto las caras en el interior de la iglesia. El momento se ha producido escasos segundos antes de que cerraran las puertas del templo religioso, justo a tiempo para poder captar este emotivo y romántico momento en el que los novios se han encontrado. ¿Y qué han hecho al verse? ¡Os lo mostramos en el vídeo de apertura!

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, nada más verse y encontrarse en la iglesia, se han abrazado y han compartido un momento muy cariñoso entre ambos. Ha habido una especia de beso, pero lo que más ha destacado ha sido el gesto de cariño que ha habido entre ellos momentos previos a darse el 'sí, quiero'. No hay duda de que este abrazo ha calmado los nervios que pudieran tener los novios en este día tan especial para ellos.

Así ha sido la llegada del novio, Cayetano Martínez de Irujo, a la iglesia

Por su parte, la llegada de Cayetano Martínez de Irujo ha sido en coche y luciendo, como traje de novio, el uniforme de maestrante. Junto a él, su hija Amina Martínez de Irujo y Casanova quien, además, tiene un importante rol en este enlace, pues va a ser la madrina de su padre en este día tan especial. Cabe destacar que el conde de Salvatierra lleva el mismo uniforme que llevó el día en el que contrajo matrimonio, en el pasado, con Genoveva Casanova, algo que ha sido muy comentado en el plató de '¡Vaya fama!'. ¿Ha sido apropiado por su parte? Antonio Montero lo tiene muy claro y no ve con buenos ojos que haya llevado este mismo traje de novio por lo que todo ello implica.