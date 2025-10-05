Compartir







SevillaCayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan contraían matrimonio este sábado en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, templo de gran valor sentimental para la familia Alba, ya que allí reposan las cenizas de la duquesa de Alba.

Al enlace asistieron todos los hijos de la duquesa de Alba salvo Jacobo Martínez de Irujo. Tampoco faltó al enlace Alfonso Díez, viudo de Cayetana de Alba, y muchos rostros populares amigos de los novios como Bertín Osborne, Carmen Tello y Curro Romero, Carmen Lomana y Emilio Butragueño, entre otros.

La anécdota de la boda: Alfonso Martínez de Irujo se equivoca de hora y entra en la boda anterior a la de su hermano Cayetano

Alfonso Martínez de Irujo siempre ha sido muy discreto con los medios de comunicación, de hecho no suele acudir a eventos públicos para evitar el contacto con la prensa... pero sin embargo este sábado sufrió un contratiempo que le ha convertido en protagonista.

El hijo de la Duquesa de Alba apareció en la Iglesia del Cristo de los Gitanos casi una hora antes de la hora prevista para el enlace de su hermano y ha entrado en el interior con seguridad sin percatarse de que se había anticipado y se estaba celebrando otra boda.

El vestido de la novia, de la firma Navascués

La novia lució un vestido diseñado exclusivamente para ella por la firma Navascués confeccionado en crep, con escote cuadrado, mangas desmontables que le permitió no tener que cambiar de estilismo a lo largo del día y velo en tul.

La parte superior del vestido es ceñida, lo que realza su figura y está combinado con una falda voluminosa en la que destaca un bordado floral en el centro del abdomen, a juego con el puño de su manga derecha.

El ramo y el homenaje a la Duquesa de Alba

Durante la ceremonia, Bárbara Mirjan protagonizó uno de los momentos más emotivos del enlace al dejar su ramo de novia ante la lápida de la Duquesa de Alba, situada en el interior de la iglesia de Los Gitanos. El gesto, cargado de simbolismo, rindió homenaje a la memoria de Cayetana Fitz-James Stuart, abuela del novio y figura muy vinculada a la Hermandad, donde ostentó el título de Camarera de Honor de la Virgen de las Angustias, como recoge Vanitatis.

Un banquete andaluz en Las Arroyuelas

La celebración posterior tuvo lugar en los jardines de Las Arroyuelas, la finca donde reside la pareja, y contó con un menú servido por el reconocido catering sevillano Miguel Ángel, uno de los más solicitados en los grandes eventos de la ciudad. Aunque el almuerzo comenzó con cierto retraso por motivos de seguridad —la ceremonia se pospuso hasta las dos de la tarde—, el ambiente fue distendido y con un amplio despliegue gastronómico a la altura de una de las bodas más esperadas del año.

Una canción con significado

Para abrir el baile, los recién casados escogieron un tema tan romántico como simbólico: “Noches de boda”, de Joaquín Sabina. La canción sonó en una versión tipo vals interpretada por los hermanos Alpresa —Jaime, José María y Juan—, un trío con más de tres décadas de trayectoria y muy conocido entre la alta sociedad andaluza. Los músicos, amigos personales de Cayetano y Bárbara, quisieron poner su sello en un momento que combinó emoción, tradición y complicidad, dando inicio a una fiesta que se prolongó hasta bien entrada la noche.

La sorpresa de Curro Romero

El torero Curro Romero, que recibió el alta hospitalaria hace tan solo unos días después de sufrir una neumonía, también asistió al enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Romero y su mujer, Carmen Tello, no se han querido perder este día tan especial en la Familia Alba.

Debido a la estrecha amistad que tenía la Duquesa de Alba con Carmen, el matrimonio no se quisieron perder la boda de su hijo pequeño con Bárbara. Hicieron su aparición en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, entrando por una de las puertas laterales con el fin de evitar las cámaras.