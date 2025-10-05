Equipo mtmad 05 OCT 2025 - 09:30h.

La influencer confiesa si ha probado a aprender catalán para hablarlo con su novio

Paula Sevillano habla claro sobre las ‘pullas’ de Lolalolita a su hermana Fabiana

Compartir







Paula Sevillano está felizmente enamorada y con ganas de hablar largo y tendido sobre su relación en el nuevo episodio de ‘En todas las salsas ’. La influencer llega para abrir su corazón y compartir todos los secretos de su romance con el futbolista, Xavi Pleguezuelo. Sin filtros, la sevillana desvela si ha aprendido a hablar catalán por su novio y habla sobre sus planes de futuro en pareja. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no escatima en detalles cuando se trata de hablar de su historia de amor, así lo ha demostrado al compartir sus planes de boda . Xavi Pleguezuelo es el otro protagonista en la distancia del nuevo capítulo del videopocast, el futbolista mallorquín que le ha robado el corazón a la sevillana. A todos los presentes en el plató les ha surgido una importante duda al conocer la historia entre los enamorados. ¿Ha aprendido la influencer a hablar catalán por su novio? “No puc mes”, comienza Paula respondiendo con humor.

PUEDE INTERESARTE Paula Sevillano desvela si se mudaría por amor

La hermana de Fabiana Sevillano no ha dudado en desvelar si ha añadido el hablar catalán a la lista de cosas que ha hecho por amor. El futbolista, de Palma de Mallorca, ha vivido mucho tiempo en Cataluña y la influencer de Sevilla ha explicado frente a la cámara con qué frecuencia hablan él y su familia en catalán. Paula, enamorada a más no poder, se sincera en el plató de ‘En todas las salsas’ sobre sus habilidades con el idioma que se acostumbra a hablar en la ciudad de su pareja.

Programa completo: Paula Sevillano explica los verdaderos orígenes de su novio, Xavi Pleguezuelo

Como ya venía explicando la influencer, su pareja es de origen mallorquín. Sin embargo, parece que su vida y su profesión le han llevado por distintos lugares del país. “El es mallorquín, pero se mudó a Cataluña”, comienza explicando Paula sobre las travesías por España de su novio. La carrera como futbolista de Xavi Pleguezuelo es un factor decisivo en su residencia y el motivo por el que se mud�ó a Málaga. “Es mas andaluz que catalán”, broma la sevillana.

Paula Sevillano aterriza por primera vez en el plató de ‘En todas las salsas’ con mucho de lo que hablar, desde su bonita relación hasta su carrera como creadora de contenido. La sevillana se adentra también a opinar sobre las últimas polémicas de su hermana, Fabiana Sevillano, y comparte todos los detalles sobre el nuevo piso de la influencer. Además, en el nuevo episodio del videopodcast se destapan los motivos del distanciamiento entre Naomi Asensi y Claudia Martínez y hablan sobre la conflictiva ruptura de Laura Galera y Manu Vulcán. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!