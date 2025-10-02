Natalia Sette 02 OCT 2025 - 17:08h.

Paula Sevillano se sincera sobre si se mudaría por amor debido a la profesión de su novio futbolista

Paula Sevillano desvela si haría la misma locura que confesaron Lucas y Yuli en ‘El loco amor’

Paula Sevillano se convierte en protagonista en el plató de ‘En todas las salsas’. La influencer, que ha dado ya todos los detalles de su boda con el futbolista Xavi Pleguezuelo, llega dispuesta a hablar de todo y a sincerarse sobre cómo lleva su relación a distancia. Muy enamorada y con planes de futuro, la creadora de contenido abre su corazón para confesar si estaría dispuesta a dar un paso más y mudarse por amor.

La sevillana reconoce que, aunque ahora su chico vive en Barcelona jugando en el Espanyol, el futuro puede traer cambios importantes. El fútbol, su profesión, está lleno de giros inesperados que pueden suponer una mudanza fuera de España en cualquier momento. Paula asegura que ha aprendido a llevarlo con naturalidad y que lo tiene más que asumido. “Mi chico no va a estar siempre en Barcelona”, comienza explicando. La influencer, que ha hablado también de su hermana Fabiana , parece que tiene claro lo que implica compartir su vida con un futbolista.

La creadora de contenido se muestra muy comprensiva con la carrera de su novio y deja claro que tiene la mentalidad preparada para afrontar cualquier cambio que llegue. “He asimilado que su profesión es esa”, confiesa con seguridad. Aún así, a lo largo de todo el videopodcast recalca lo importante que es para ella su familia y estar cerca de ellos ¿Podrá el amor con su novio con el apego hacia su familia? ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

Además de hablar de su futuro junto a Xavi Pleguezuelo, Paula no duda en pronunciarse sobre la situación personal de su hermana, Fabiana Sevillano, que en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica. La influencer se muestra sincera sobre cómo la ve actualmente en el terreno sentimental. “Mi hermana la pobre está más sola…”, admite entre risas. Parece ser que las hermanas se encuentran en etapas muy distintas de su vida.

Paula Sevillano se sienta por primera vez en el plató de ‘En todas las salsas’ con ganas de hablar de su carrera como creadora de contenido y de su vida personal. La influencer se abre como nunca para hablar de planes de mudanzas, boda y familia con su chico. Además, no tiene miedo en mojarse en las polémicas de su hermana Fabiana y la defiende a capa y espada ¡Entérate de todo lo que cuenta dándole play al video!