La influencer confiesa si sería capaz de tatuarse por alguien que acaba de conocer, como Lucas y Yuli de 'El loco amor'

Paula Sevillano habla claro sobre las ‘pullas’ de Lolalolita a su hermana Fabiana

Paula Sevillano está inmersa en una feliz etapa de su vida, enamorada a más no poder y con ganas de compartir todos los detalles de su bonita relación en el nuevo episodio de ‘En todas las salsas’ . La influencer aterriza por primera vez en el plató del videopodcast para responder a todas las preguntas sobre su romance con el futbolista Xavi Pleguezuelo. No solo se aventura a desvelar si haría la misma locura que confesaron Lucas y Yuli en ‘El loco amor’, sino que también se sincera sobre sus planes de futuro con su pareja . ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!

Tanto la hermana de Fabiana Sevillano, como los presentes en el plató, se quedan con la boca abierta cuando Alba Carrizo, colaboradora del videopodcast, comparte todos los detalles sobre la declaración de amor de Lucas y Yuli . "En seis horas se tatuaron la inicial”, anuncia Alba, explicando cómo los enamorados pusieron una marca permanente a su amor tras tan solo seis horas de conocerse. La sevillana, imaginando que conociera a su pareja de tan solo una noche, no duda en responder sin pelos en la lengua sobre si ella sería capaz de hacer lo mismo por amor.

‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity, sin duda está haciendo justicia a su nombre gracias a las atrevidas que traen sus protagonistas. Lucas, uno de los ‘locos’ enamorados, llegaba con descaro al plató del programa para presentarse como postulante a conquistador de Alexandra , después de tatuarse e incluso haber pedido matrimonio a Yuli. ¿Cuál fue la reacción de Alexandra al enterarse? ¿Se tatuaría también Paula Sevillano la inicial de una persona que acaba de conocer?

Los presentes en el nuevo episodio de ‘En todas las salsas’ escuchan con atención a la colaboradora, Alba Carrizo, que continúa explicando todos los detalles sobre la loca historia que protagonizan Lucas y Yuli. “Se había enamorado locamente de ella”, declara sobre los intensos y repentinos sentimientos del que fuera postulante a conquistador de Alexandra. La influencer de Sevilla también opina sin filtros sobre el romance. “Siguen juntos por lo menos”, comenta con humor. ¡No te pierdas ‘El loco amor’ para conocer el desenlace de la historia!

El nuevo episodio de ‘En todas las salsas’ llega cargado de los últimos ‘salseos’ de los influencers y las historias más atrevidas del momento. Paula Sevillano habla sin tapujos sobre los secretos de su relación a distancia con Xavi Pleguezuelo y confiesa si estaría dispuesta a mudarse por amor, además de desvelar si se tatuaría su inicial como Lucas y Yuli, de ‘El loco amor’. La influencer también aprovecha su visita para pronunciarse sobre la reciente polémica en redes de su hermana, Fabiana Sevillano. ¡No te pierdas sus declaraciones en el programa completo!