“Se ha ido un gran amigo, un ser maravilloso con un gran corazón”, ha lamentado la cantante Soraya Arnelas tras conocer el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara

Muere Guillermo Fernández Vara a los 66 años: el funeral del expresidente será el lunes en Olivenza, su ciudad natal

La muerte de Guillermo Fernández Vara a los 66 años de edad ha desatado una oleada de reacciones en la red. Políticos, pero también muchas personas anónimas y rostros conocidos de otros ámbitos han querido mostrar su pesar por el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura. Precisamente, una de ellas ha sido la cantante Soraya Arnelas, quien le ha dedicado unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram.

“Hoy al abrir los ojos me encuentro con la noticia de tu partida amigo Guillermo”, ha escrito la artista cacereña en un mensaje que acompaña a una fotografía del exmandatario socialista, que ha fallecido el domingo 5 de octubre.

Guillermo Fernández Vara tenía un tumor en el estómago

Fue en diciembre de 2023 cuando el propio Fernández Vara reveló que padecía un tumor en el estómago, por el cual fue intervenido en marzo del año siguiente. Desde entonces, el socialista ha estado recibiendo tratamiento oncológico, aunque su situación de salud se había vuelto "muy frágil", según informó el PSOE de Extremadura un día antes de que falleciese.

En este sentido, la cantante ha reconocido que “aunque sabía que estabas malito nunca una imagina el momento de tener que despedirse”.

Tras el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, Soraya Arnelas ha asegurado que cuando piensa en el político, en su cabeza “sólo suenan canciones del folclor extremeño y nuestro himno”. “Cómo nos gustaba hablar de nuestra tierra y sus gentes”, ha destacado.

"Extremadura te llora"

Cabe recordar que Guillermo Fernández Vara, oriundo de Olivenza Badajoz, ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado y estuvo al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.

Así, como ya han hecho otros dirigentes regionales como la presidenta María Guardiola, la artista ha hecho extensible su dolor al de toda su región: “Extremadura te llora”.

En este sentido, el Ejecutivo regional ha declarado tres días de luto oficial en la comunidad, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Junta.

"Se ha ido un gran amigo"

Pero para la cantante, Guillermo Fernández Vara era más que un político. La extremeña ha expresado que quien “se ha ido” es “un gran amigo, un ser maravilloso con un gran corazón”.

Por último, Arnelas ha transmitido su pésame a la familia del socialista y a sus amigos: “Un abrazo para todos ellos. Y otro abrazo enorme al cielo. Te voy a echar de menos Guillermo”.