06 OCT 2025 - 13:53h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha dado un paso significativo junto a su prometido Eladio al crear un proyecto profesional común

Ana María Aldón se pronuncia sobre la polémica decisión que ha tomado

Ana María Aldón ha hablado de su actual situación económica tras el último movimiento que ella y su novio Eladio han ejecutado. La exconcursante de 'Supervivientes' y su prometido han dado un paso de lo más significativo: se han embarcado juntos en un proyecto empresarial tras la compra de una casa en Chipiona para la que tienen sus propios planes.

La exmujer de José Ortega Cano tiene claro que Eladio es el hombre con el que quiere compartir su vida y también sus ganancias. Es por ello que la pareja se ha embarcado ahora en un proyecto que es una apuesta a largo plazo. La colaboradora televisiva y su prometido han adquirido una vivienda destinada al alquiler en un sitio exclusivo y para ella con mucha historia.

La diseñadora, que dio algunos detalles de este nuevo inmueble en el programa de 'Fiesta', ha dejado claro que esta operación es una forma de invertir lo ganado y demuestra que está ahora en un buen momento frente a los rumores que apuntaban hace meses a que estaba viviendo una difícil situación económica.

Tras despedirse temporalmente de su tienda online de moda y en la reforma integral que está mostrando en sus redes sociales, la diseñadora ha dejado claro que no tiene problemas en adaptarse a lo que le venga y ha recalcado que pese al revés de su empresa está en una situación económica muy cómoda, tal como se puede ver con esta operación y su nuevo proyecto empresarial.

Pagado al contado y sin hipoteca, los caminos de Ana María Aldón y Eladio se han juntado también en este punto importante de sus vidas. "La casa es de él y mía. No nos la ha pagado nadie. La zona donde hemos comprado se llama 'La Reyerta'", son algunos de los datos que la colaboradora de 'Fiesta' ha dado acerca de este inmueble adquirido en Chipiona.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha ido adaptándose a los cambios que le han llegado y también ha ido manejando durante este tiempo varias operaciones inmobiliarias. En 2020 se compró un piso en Sanlúcar de Barrameda que vendió después de su divorcio con José Ortega Cano para adquirir un chalet de tres plantas en Guadalajara. Una casa que posteriormente también vendió para mudarse con su hijo a otra de alquiler. Esta es la primera que se compra junto con su prometido Eladio y que es el inicio de un nuevo proyecto profesional que arrancan juntos a la espera de también celebrar su boda.