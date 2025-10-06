Anabel Pantoja habla por primera vez de la secuela física que tiene tras su embarazo

Silvia Herreros 06 OCT 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' visibiliza un fenómeno bastante común sobre el embarazo y la maternidad del que raramente se habla

Anabel Pantoja habla por primera vez de la desconocida y curiosa 'secuela' que 'sufre' tras su embarazo. La exconcursante de 'Supervivientes' no ha tenido reparo a la hora de hacer pública una realidad de la que raramente se habla y que afecta a muchísimas mujeres durante la gestación.

Lo ha hecho durante la première de 'Cenicienta, el musical', lugar en el que, con mucho sentido del humor, no ha dudado en bromear con el tamaño de sus pies y se ha comparado con la hermanastra de la protagonista de este cuento de hadas. Y es que, aunque no ha llegado a especificar el número de tallas, durante la gestación de su hija Alma le crecieron bastante los pies.

"Son del tamaño más o menos de la hermanastra, de Griselda, no de la Cenicienta", comentaba en el photocall. "Ahora me ha crecido el pie, después del embarazo tengo un 40", ha señalado.

Aunque pueda resultar extraño, se trata de un fenómeno bastante común en mujeres embarazadas. Una situación que nada tiene que ver con la hinchazón propia de la retención de líquidos, la cual por motivos evidentes, hace que el pie aumente su tamaño.

No solo el testimonio de miles de mujeres lo avalan, existen numerosos estudios científicos y académicos que demuestran que el crecimiento de los pies durante el embarazo es real. Según los mismos, hasta el 70% de las mujeres experimentan cambios permanentes en la estructura de sus pies después de tener un hijo.

Por qué crecen los pies durante el embarazo

Estos cambios morfofuncionales en la estructura del pie pueden darse tanto durante el embarazo como en el posparto Además, en muchas ocasiones pueden llegar a ser permanentes. Según estos estudios, los pies crecen durante el embarazo debido principalmente a la acción de la relaxina, una hormona que produce el cuerpo de manera natural durante el embarazo y que, entre otras cosas, actúa sobre los ligamentos, haciendo que estos sean más flexibles.

Debido a esta hiperlaxitud ligamentosa, y al aumento de peso propio de la gestación, el arco plantar tienda a aplanarse, explicando así el ensanchamiento y alargamiento del pie del que ahora hablado Anabel Pantoja.

Los pies pueden llegar a crecer hasta dos tallas durante el embarazo y, aunque este efecto puede revertirse tras el parto, en muchos casos el aumento es persistente y da lugar a la necesidad de un calzado más grande, como le ha ocurrido a la exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que ahora se compara con la hermanastra de la cenicienta.

La sobrina de Isabel Pantoja dio a luz a su primera hija en noviembre del año pasado. Diez meses y medio después convertirse en madre, Anabel Pantoja, su cuerpo, y en este caso sus pies, siguen sufriendo los efectos del embarazo.