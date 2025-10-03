Silvia Herreros 03 OCT 2025 - 13:46h.

Anabel Pantoja explica cómo se encuentra Irene Rosales tras separarse de Kiko Rivera. La concursante de 'Bailando con las estrellas' ha coincidido con la exmujer de su primo, que se prepara para participar también en el programa de Telecinco. Después de un tiempo sin verse, la sobrina de Isabel Pantoja y su exnuera han tenido la oportunidad de ponerse al día.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' asegura que la madre de Ana y Carlota sintió absoluta "tranquilidad" cuando se reencontró con ella durante los ensayos. Después de tantos años, ambas continúan considerándose "familia". Por ello, a pesar de que el matrimonio formado por Kiko e Irene haya terminado, su relación continúa intacta.

Que el Dj y la influencer se hayan separado no implica que Anabel e Irene tengan ahora que llevarse mal. De hecho, tal y como ellas mismas han demostrado a través de sus redes sociales, está siendo todo lo contrario.

Tras compartir una foto con la que fuera su prima política durante más de una década, Anabel Pantoja ha hablado de este bonito encuentro con Irene a los medios de comunicación. Durante el estreno de 'Cenicienta: el musical', la novia de David Rodríguez hecho referencia a "la ilusión" que le ha hecho a Irene volver a coincidir con ella. Además, ha explicado cómo se encuentra tras separarse de Kiko Rivera después de 11 años de relación, 9 de matrimonio y dos hijas en común.

"Bien, bien", asegura a la prensa mientras explica que la de Gines se encuentra ahora mismo "muy ilusionada" y centrada "con el trabajo". "Bien, bien, está muy ilusionada con el trabajo y al día", ha dicho la novia de David Rodríguez. Tras ofrecer esta respuesta, el reportero de Europa Press allí presente se interesa por la opinión de Anabel sobre el hecho de centrarse en el trabajo "para desconectar".

Sobre esto, la 'sobrinísima' parece tenerlo claro y no duda a la hora de afirmar que "como a todo el mundo", tener ocupaciones puede venir muy bien y ser muy positivo para no pensar y desconectar.