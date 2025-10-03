Silvia Herreros 03 OCT 2025 - 11:46h.

La ganadora de 'Gran Hermano' da detalles sobre la relación de su amiga con David Rodríguez

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hace de niñera de Alma, la hija de Anabel Pantoja: su divertida jornada, en fotos

Susana Molina da detalles clave sobre la relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La ganadora de 'Gran Hermano' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es íntima de la sobrina de Isabel Pantoja. Conoce los secretos de su relación a la perfección, por ello, preguntada por la supuesta crisis que estaría atravesando la participante de 'Bailando con las estrellas' y el fisioterapeuta bajo el marco de la presentación de la nueva colección de zapatos diseñada por su también amiga Melyssa Pinto en colaboración con una conocida marca, no ha dudado en responder.

La mujer de Guille Valle niega que la relación entre Anabel y David atraviese un mal momento. De hecho, según ella, podrían encontrarse viviendo una de las mejores etapas de su relación. "Creo que están más enamorados ahora, que están en un momento tan bonito", ha asegurado la influencer a los micros de Europa Press.

Sobre el hecho de que David deje a la madre de su hija sola en Madrid y se vaya a Córdoba, la exnovia de Gonzalo Montoya ha sido muy clara. Así pues, tras verse convertida en la niñera de la pequeña Alma mientras Anabel cumple con sus compromisos y obligaciones profesionales, Susana Bicho (su alter ego en redes sociales), responde con tranquilidad mientras señala que esto no es nada nuevo.

La situación que se está dando ahora en Madrid también ocurría cuando Anabel se encontraba en Gran Canaria. Una situación por la que ha llegado a sentirse muy "triste y sola" y por la que su relación y el comportamiento de David Rodríguez ha sido muy cuestionado. En este sentido, y siguiendo la línea de las explicaciones que una y mil veces ha dado su amiga, la murciana asegura que todo ha sido así desde el principio.

"David lleva yéndose a Córdoba desde que se conocen porque tiene una clínica, que estaba recién abierta cuando se conocieron y llevan haciendo eso desde que llevan de relación. No ha cambiado absolutamente nada", ha asegurado la influencer y también empresaria, que justifica las ausencias del novio de su amiga con su deber profesional.

Por ello, y aunque la distancia duela y obligue a la pareja a separarse todas las semanas, Susana no duda en negar su crisis mientras da detalles clave sobre la relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez.