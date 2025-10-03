Rocío Molina 03 OCT 2025 - 13:20h.

La concursante de 'Bailando con las estrellas' ha apostado de nuevo por un vestido low cost en su última alfombra roja

Susana Molina da detalles clave sobre la relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez

Compartir







Anabel Pantoja ha vuelto a pisar una alfombra roja y no ha dejado indiferente a nadie. La actual concursante de 'Bailando con las estrellas' ha dejado sorprendidos a todos en el estreno musical de 'Cenicienta' con el vestido que ha escogido para esta ocasión. La sobrina de Isabel Pantoja ha optado por un vestido en color azul marino y cuello haulter de Zara, que ha combinado con botines negro y cazadora de cuero. Un look triunfador y más después de que la influencer haya dado a conocer el precio del vestido (aunque suponemos que se ha equivocado con la cifra). ¡Solo cuesta 36 euros!

La exconcursante de 'Supervivientes' está que no para en esta nueva etapa y desde que se instalase en la capital por motivos de trabajo no se pierde un estreno. En esta ocasión, ha sido el Teatro Coliseum el que Anabel Pantoja ha pisado con fuerza para asistir al cuento de hadas de 'Cenicienta' reinventado y en versión musical. Un historia que nos descubre a una "heroína contemporánea", tal como han descrito al personaje de esta nueva versión.

La novia de David Rodríguez ha hecho casi la competencia a la protagonista del musical por el look que ha escogido para asistir al estreno. Su vestido no ha pasado desapercibido y menos después de que ella misma haya revelado el secreto del precio de la prenda, aunque la cifra que ha dado es diferente de la que se puede ver en la página web. Se trata de un vestido maxi dress con cuello haulter, de lo más vaporoso y que no pasa nunca de moda.

Anabel Pantoja ha combinado este vestido azul marino con unos botines negros y una cazadora de cuero y también ha sido un acierto el peinado y maquillaje que ha escogido. La sobrina de Isabel Pantoja se ha hecho un semirrecogido con coleta, dando protagonismo a su rostro y al maquillaje que le ha hecho Daniel Fortaña.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin embargo, de lo que más orgullosa está la influencer y así ha hecho saber a sus seguidores cuando se lo han preguntado es del precio del vestido que ha lucido en esta alfombra roja. Esta prenda en azul noche del buque insignia de Inditex que escribe Anabel que vale 25,95 euros, en realidad en la página web pone que cuesta 35,95 euros y tiene disponibilidad en tallas que van desde la XS hasta la XXL.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tal como lleva semanas mostrando, la exconcursante de 'Supervivientes' ha vuelto a confiar en Zara para acudir a un evento y brillar en una alfombra roja. Anabel Pantoja ha demostrado que se puede ir de lo más elegante y sencilla con un modelo low cost sin tener que agobiarse por la elección de vestido. La influencer está entregada a preparar cada semana su reto en 'Bailando con las estrellas' y eso es lo que le ocupa casi todo su tiempo. Pero eso no le ha impedido brillar también fuera de la pista de baile en esta ocasión.