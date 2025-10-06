Equipo mtmad 06 OCT 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano', se sincera sobre uno de sus mayores sueños que ha tenido la suerte de cumplir

Edi Insua y Violeta Crespo desvelan si se han planteado dejar la relación

Edi Insua está atravesando un momento muy vulnerable por su separación con Violeta Crespo con motivo de la salida del país de la influencer. Hablando en su ausencia frente a la cámara, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ se abre como nunca y habla, muy emocionado, sobre un sueño que acaba de cumplir. El gallego explica cómo se ha sentido en un momento tan especial y lo comparte con todos sus seguidores. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

El creador de contenido tiene sin duda una larga lista de objetivos que alcanzar, pero ha tenido la suerte de poder cumplir uno de sus mayores sueños recientemente. Después de una temporada complicada en la que hablaba junto a Violeta sobre si se habían planteado dejar la relación , Edi recarga energías gracias a la ilusión de todo lo que está viviendo. “Tiempo más tarde, tengo la suerte...”, comienza hablando sobre los años que llevaba esperando este momento.

El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ revela frente a la cámara que el sueño que ha podido cumplir está relacionado con su pequeño de tres años. Edi abre su corazón y confiesa cómo se siente al estar viviendo algo con lo que llevaba tanto tiempo soñando dentro de su faceta como padre. “A ver si me saca de pobre”, bromea mientras desvela de qué se trata aquello que ha podido cumplir junto a su hijo. ¡Haz click en el vídeo y descúbrelo!

Edi Insua habla sobre la ilusión que le hacía convertirse en padre antes de tener a su hijo

Ahora que ha cumplido uno de sus mayores sueños de la mano de su hijo de tres años, el gallego se sincera sobre lo mucho que había esperado llegar a vivir momentos como este. Edi se sincera sobre la época en la que amigos suyos ya eran padres y él todavía no, aumentando aún más sus ganas de experimentar la paternidad. “Moría de envidia”, se sincera el influencer. ¡No te pierdas sus declaraciones!

En el nuevo capítulo de ‘#Violedi’ no solo se sienta Edi Insua frente a la cámara, sino que Violeta comparte todo sobre su viaje desde Londres. La influencer, al igual que el gallego, se sincera también sobre lo duro que le resulta estar separada de su novio. El exconcursante de ‘GH’ confiesa el extremo apego que tiene hacia Violeta y ambos hablan de la dependencia que han creado en su relación. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!