Equipo mtmad 27 SEP 2025 - 09:30h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' repasa sus relaciones pasadas y las compara con su novia actual

Edi Insua se sincera y admite frente a Violeta Crespo que no cree en el amor para toda la vida

Compartir







Edi Insua habla sin tapujos al comparar a Violeta Crespo con el resto de sus parejas. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se abre como nunca respondiendo, junto a su novia, a las preguntas más intensas de sus seguidores. Habiendo desvelado la mayor fantasía sexual que quieren cumplir, la parejita pasa a adentrarse en una conversación peliaguda al hablar sobre las exparejas del gallego. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

El gallego, que recientemente se sinceraba acerca del sentimiento de duda en sus inicios con Violeta , hoy se atreve a echar la vista atrás sobre sus relaciones pasadas. Aunque ahora se encuentra en un momento estable con la de Toledo, parece que Edi tiene aspectos que comparar entre sus anteriores novias y su pareja actual. “Cada una tenía su parte buena”, confiesa el exconcursante de ‘Gran Hermano’. La influencer, que escucha atenta a las declaraciones de su novio, también interviene en la conversación. “La edad ya es diferente”, comenta Violeta.

PUEDE INTERESARTE Violeta y Edi hablan de los límites en su relación y terminan enfadados

Edi se abre en canal y confiesa qué encuentra diferente en la toledana con respecto a las demás parejas que ha tenido en el pasado. Entrando en terreno pantanoso, el gallego es fiel a sus seguidores y responde con todo lujo de detalles. Enumera cada aspecto que cree importante en una relación de pareja para comparar a Violeta con sus anteriores novias usando argumentos sólidos. Además, el influencer se sincera sobre lo que hizo que sus pasadas relaciones fallaran. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!

Edi Insua confiesa cómo se siente junto a Violeta Crespo

PUEDE INTERESARTE Violeta y Edi anuncian sus planes su boda

Después de sincerarse como nunca al repasar todas sus relaciones del pasado en presencia de su novia, Edi Insua aprovecha también para confesar cómo le hace sentir su relación actual. “Funciona todo de una manera increíble”, declara. El gallego habla largo y tendido sobre lo que siente por la toledana y hasta vuelve a adentrarse en la especial conversación sobre sus planes de boda. “Por eso estoy dispuesto a casarme”, afirma después de hablar del punto en el que se encuentran en su relación.

Violeta Crespo y Edi Insua se sientan una semana más frente a la cámara de su canal, ‘#Violedi’. Esta vez, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ responden a las preguntas más jugosas de sus seguidores y, como siempre, se atreven a responder sin pelos en la lengua. La parejita echa la vista atrás sobre el peor momento de su relación y desvelan cuál es la fantasía sexual que les gustaría cumplir juntos. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!