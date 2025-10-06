Daniela y Martina, las hijas de Raquel Meroño, acaban de graduarse en el colegio y ya son populares influencers

Dos plantas, estilo nórdico y minimalista: así es la casa de Raquel Meroño

Compartir







Raquel Meroño, actriz de ‘Al Salir de Clase’, terminaba el año 2024 haciendo repaso a los últimos 18 de su vida, los mismos años desde que se convirtió en madre de gemelas, junto a quien hoy es su exmarido, Santi Carbones. Daniela y Martina son las dos hijas de la actriz y el empresario, dos adolescentes que llevan el apellido de su madre y con quien guardan un gran parecido. Las jóvenes que acaban de terminar la etapa escolar son inseparables y triunfan en redes sociales.

Daniela Meroño es la hija morena de la actriz y cuenta con más de 180 mil seguidores en Instagram y más de 700 mil en TikTok. La joven comparte contenido fresco sobre viajes, tips de estilo de vida y como no, bailes. Sus amigas a quien considera como hermanas, sus padres y abuelos son lo más importante para la joven.

Martina es la rubia de las dos hijas de la empresaria y también triunfa en redes sociales. En su cuenta de TikTok hay más de 500 mil seguidores mientras que en Instagram supera los 160 mil seguidores. Aventurera, viajera, amante de la moda y de los tips de belleza, tiene muy claro que su hermana es uno de sus apoyos incondicionales en la vida.

Inseparables a influencers

El 5 de noviembre del 2006 es una fecha marcada a fuego en el calendario de Raquel Meroño pues ese fue el día en el que nacieron sus gemelas Daniela y Martina. “Hace 18 años aún no sabía lo fuerte que iba a ser el vínculo con mis hijas, la complicidad e inmenso amor que llegaríamos a tener, pero también el enorme compromiso y responsabilidad que estaba adquiriendo”, compartía la actriz en sus redes sociales.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Porque sí, desde que nacieron llevan el apellido de mi padre que me ayudó a criarlas como un padre para ellas también”, empezaba el mensaje de la influencer no obstante, las jóvenes tienen un padre muy presente, Santi Carbones, quien a pesar de haberse separado de Raquel Meroño guarda con ella una relación de familia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La relación de Daniela y Martina con ambos progenitores es excepcional, pero el vínculo más especial lo tienen entre ellas. Son inseparables, hacen casi todo juntas, comparten amistades, gustos, su pasión por la aventura y los viajes, y sobre todo por las redes sociales. Las hijas de la actriz empezaron a despuntar sumar seguidores y finalmente han tenido que contar con una agencia de representación. “Están poniéndose muy creativas. Está muy bien. Yo siempre digo que prefiero que sean creadoras a consumidoras”, asegura su madre, quien no duda en aparecer en el contenido de sus hijas.

Daniela Meroño

Ambas guardan un parecido más que razonable con su madre. El pelo largo y moreno con flequillo, es lo que diferencia a Daniela de Martina. La joven disfruta al máximo de viajes, comidas, salidas con amigas y de su familia. Maquillajes, bailes, ropa, aventura, abundan en sus redes sociales.

Hasta hace bien poco, a la joven se la relacionaba con Guillermo, su compañero infatigable de aventuras y viajes desde el 2023. No obstante, desde hace algún tiempo no hay ni rastro de él en su tablón de redes sociales. La joven que tienen un futuro prometedor en redes sociales colabora con diferentes marcas.

Martina Meroño

Rubia de pelo largo, así es Martina, la otra hija de Raquel Meroño. Esquiadora, aventurera, divertida, sin pelos en la lengua y amiga de sus amigos, son solo algunos de los sinónimos que definen a la joven. Le gustan los viajes, las flores y hacer vídeos con su madre en clave de humor.

El mayo se dispararon los rumores de que comenzaba una relación con el también creador de contenido Juanki Municio con quien pasó unos días inolvidables en la feria de Sevilla.