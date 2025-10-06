Alejandra Rubio, de los planes de boda con Carlo Costanzia: "No me lo ha pedido, pero me gustaría"

Alejandra Rubio ha opinado en 'Vamos a ver' sobre la última entrevista de Carlo Costanzia

Terelu Campos confirma las palabras de Carlo Costanzia en '¡De viernes!’': "Jamás he tenido un problema personal con Mar Flores"

La entrevista de Carlo Costanzia en '¡De viernes!', en la que el hijo de Mar Flores no dudó en cargar contra su madre y dejó claro que no le han gustado sus memorias, ha acaparado parte de la sección de corazón de 'Vamos a ver'.

"Los trapos sucios se limpian en casa", decía viviblemente disgustado Carlo Costanzia haciendo referencia a alguno de los capítulos en los que su madre hablaba de él, de sus hermanos y de su padre.

En el plató, Alejandra Rubio, pareja de Carlo y madre de su hijo, ha dejado claro que apoya la posición de su chico y ha defendido que acuda a un plató de televisión: "No estaba en sus planes hacer esta entrevista, pero tenía un contrato firmado y no sabíamos que iba a pasar esto. No quería sentarse, pero tuvo que hacerlo", ha aclarado la colaboradora.

De los que acusan a su chico de no haber sido "contundente", Alejandra Rubio ha respondido: "No quiere posicionarse y creo que lo ha hecho muy bien. Estoy muy contenta con su intervención. Ha sido muy educado y no ha entrado en temas en los que no tenía que entrar".

Además, Alejandra Rubio ha vuelto a recalcar que entre su madre y Mar Flores no hay ningún problema, confirmando la versión que Carlo Costanzia dio durante su última entrevista: "Dice que se ha malinterpretado el posado del cumpleaños de mi madre porque no había nada detrás. Si alguien piensa que que estaba premeditado o que esto se ha hablado con ninguna intención, es mentira. No hay un trasfondo oscuro".

Carlo tuvo unas palabras muy bonitas para Alejandro Rubio, con la que quiere casarse y ampliar la familia. Emocionada, su chica, se lo ha agradecido: "Muy bonito todo. Me emociona porque además sé que a él le cuesta expresar sus sentimientos en público, pero yo estas cosas ya las sé. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Nos llevamos muy bien porque tenemos una visión parecida de la vida y de lo que tiene que ser".

Aunque Carlo todavía no se lo ha pedido, algo que ella espera, y Alejandra no tiene prisa por pasar por el altar, la colaboradora admite que le gustaría hacerlo en algún momento.