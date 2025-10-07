Lorena Romera 07 OCT 2025 - 17:32h.

La exconcursante de 'Supervivientes' sufre fuertes crisis que le impiden hacer vida con normalidad

Primeras palabras de Alexia Rivas tras su enfrentamiento con Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars'

Alexia Rivas se ha sincerado sobre el diagnóstico médico que ha recibido. La periodista, colaboradora de diversos programas de televisión y exconcursante de 'Supervivientes', ha explicado qué es lo que le han dicho en consulta tras sufrir una serie de síntomas que le impiden hacer vida con normalidad.

La de Ponferrada, de 32 años, ha acudido al médico para intentar poner solución a unos fuertes dolores que le incapacitan. Ya no solo acude a su puesto de trabajo indispuesta, sino que está perdiendo calidad de vida. A través de su perfil de Instagram, donde le siguen más de 246.000 usuarios, la periodista se ha desahogado sobre esta delicada situación que arrastra desde hace tres años.

Consciente de que sus seguidores están muy pendientes a su evolución y su mejoría, ya que ha estado utilizando sus redes para volcar su frustración cada vez que ha sufrido una de estas crisis por sus fuertes dolores de cabeza, Alexia Rivas ha compartido el último diagnóstico médico que ha recibido. "Actualización de mis dolores de cabeza", ha titulado la periodista este storie en el que da la última hora sobre su estado de salud.

"La primera vez que me dio fue hace tres años", señala la tertuliana, que ha compartido los disparadores que le han dicho que podrían ser desencadenantes de sus crisis. "Me han dicho que en mi caso influye el estrés, la rutina alborotada y hasta los focos del plató", cuenta la también influencer y creadora de contenido para las redes sociales.

Como esto último no puede suprimirlo de su vida, ya que forma parte de su día a día por motivos laborales, Alexia Rivas es consciente de que tiene que protegerse de otra manera. "Tengo que cuidarme extra e hidratarme bien", cuenta. Especialmente, si no quiere volver a tener "un dolor" tan intenso como el de la última vez. "No queréis saber cómo fue", señala la colaboradora, que al día siguiente se vio obligada a acudir a su puesto como colaboradora de 'Supervivientes' "con náuseas".