Ana Carrillo 29 SEP 2025 - 16:52h.

Alexia Rivas se ha sincerado con sus seguidores tras su rifirrafe con Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'

Alexia Rivas y Marta Peñate han protagonizado un tenso enfrentamiento en el plató de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' que ha puesto en evidencia una vez más la mala relación entre ambas colaboradoras. Todo comenzaba cuando la canaria salía en defensa de su novio, Tony Spina, por "meterse" en las discusiones de otros concursantes, ante lo que la colaboradora de 'El tiempo justo' apuntaba: "Si se mete, los demás podemos opinar que es pesado".

"Bueno y también puedo opinar yo que estás todo el día metiendo mierda y hablando mal de todo el mundo", replicaba la exconcursante de 'Gran Hermano', que acusaba a Alexia de hablar de Adara Molinero en todo momento y la definía como "la capitana de los haters" de la hija de Elena Rodríguez. "Lo que no puede ser es que ahora que ella es mejor amiga de Adara se ponga a mí ahora a tirarme por tierra", era la reacción de la de Ponferrada.

"¡Se aprovecha del hate que tiene Adara para llevarse aplausos! Eso es lo que hace ella", exclamaba Marta, ante lo que Alexia comentaba: "Yo creo que para ser colaborador hay que tener un mínimo de educación". A la canaria no le sentaba nada bien que pusiera en duda que es una persona educaba y recordaba que Alexia había tachado de Fani Carbajo de "rastrera": "Es capaz de insultar a todo el mundo por tener una silla en televisión, ¡esa es Alexia Rivas! No tiene ni un mínimo de respeto por la gente, ¡no tengas jeta!".

"A mí Marta preocupa porque desde hace unos meses se le está yendo de las manos, se te está comiendo el personaje", le respondía la de Ponferrada, ante lo que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le decía que estaba claro que sentía envidia de ella. Ese comentario dejaba muy sorprendida a Alexia, que sentenciaba: "De verdad, si a Marta alguien la quiere que la saque de la televisión".

Alexia Rivas se sincera

La colaboradora de 'El tiempo justo', tras el programa, se ha sincerado con sus seguidores a través de X, donde ha comentado: "Hoy solo me estaba sintiendo culpable por lo bien que me educaron mis padres y en las cosas que a veces les hago tener que pasar o ver".