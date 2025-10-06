Miguel Salazar Madrid, 06 OCT 2025 - 17:14h.

La activista ha relatado en 'El tiempo justo' las terribles horas en las que fue "secuestrada" por Israel

Hanan Alcalde, activista de la Flotilla, cuenta cómo fue tratada por los soldados: "Me tiró de los pelos, me arrancó la kufilla y empezó a saltar sobre ella"

Compartir







La activista Hanan Alcalde ha denunciado en 'El tiempo justo' los bombardeos que sigue lanzando Israel sobre la Franja de Gaza y su detención tras embarcar en la Global Sumud Flotilla, una embaración que partió de Barcelona el pasado 31 de agosto para trasladar ayuda humanitaria a la población asediada y romper el bloqueo naval israelí.

La detención de todos los activistas de la Flotilla en aguas internacionales, a unos 90 kilómetros de Gaza, ha dado la vuelta al mundo -miles de manifestantes han salido a las calles para denunciar el arresto-. "He pasado bastante miedo", aclara Alcalde, cuyo marido ya compartió la inquietud al no tener noticias de ella durante unas horas.