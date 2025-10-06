Logo de telecincotelecinco
La activista Hanan Alcalde muestra el tatuaje por el que temía que la policía israelí podía "cortarle el brazo": "Lo asocian a Hamás"

Las vejaciones a las que fue sometida Hanan Alcalde durante su detención en Israeltelecinco.es
La activista Hanan Alcalde ha denunciado en 'El tiempo justo' los bombardeos que sigue lanzando Israel sobre la Franja de Gaza y su detención tras embarcar en la Global Sumud Flotilla, una embaración que partió de Barcelona el pasado 31 de agosto para trasladar ayuda humanitaria a la población asediada y romper el bloqueo naval israelí.

La detención de todos los activistas de la Flotilla en aguas internacionales, a unos 90 kilómetros de Gaza, ha dado la vuelta al mundo -miles de manifestantes han salido a las calles para denunciar el arresto-. "He pasado bastante miedo", aclara Alcalde, cuyo marido ya compartió la inquietud al no tener noticias de ella durante unas horas.

