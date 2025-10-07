Pedro Jiménez 07 OCT 2025 - 16:43h.

El edificio estaba siendo rehabilitado para construir un hotel, cuando se ha producido un derrumbe parcial del forjado

Derrumbe de un edificio en obras en Madrid, en directo | Riesgo de colapso con varias personas atrapadas

Un edificio se ha derrumbado en pleno centro de Madrid, dejando a su paso por el momento tres heridos y varios desaparecidos. El caos es total en el epicentro de la capital, con varios guías caninos y drones de la Policía Nacional trabajando a destajo para encontrar posibles personas atrapadas en el interior. Durante el programa de 'El tiempo justo' emitido en Telecinco este martes, una vecina de una tienda flamenca que se encuentra muy cerca del edificio derrumbado ha contado cómo ha vivido todo al detalle.

"Había mucho polvo y no se veía absolutamente nada. Tampoco se podía respirar por el polvo. Estuve esperando si conseguía ver algo. Realmente, uno no sabe al principio cuál es la gravedad del asunto. Desde la ventana veía la fachada bien. Estuve esperando hasta que vino la policía...", señala la vecina de la tienda flamenca en las cámaras de 'El tiempo justo'.

Un total de cinco meses llevaban trabajando los obreros en esas obras del edificio derrumbado. Obras que Rosa María Maya veía cada día que acudía al trabajo, saludando incluso a algunos de los obreros que han podido quedarse este martes entre los escombros: "Era el momento que tenían de descanso y no estaban todos dentro, porque si no hubiera sido una catástrofe. Cuando hablaba con ellos, siempre decían que terminarían la semana que viene y nos iban contando todo. Lo que sí nos han dicho es que estaban rehabilitando un hotel".

"Podría haber sido una tragedia"

En cuanto a si en algún momento días atrás vio que el edificio estaba en mal estado, Rosa María confiesa que no percibía nada desde fuera: "Los vecinos jamás pensaban que esto se iba a derrumbar. Si se vence hacia delante, no solamente le habría pillado a los peatones, sino que podría haber sido una catástrofe y una tragedia".

Ahora, Rosa María Maya no sabe cuándo podrá recuperar su negocio: la incertidumbre es total tanto para esta vecina como para muchas otros vecinos que les ha pillado in fraganti el derrumbe de un edificio que tiene a Madrid completamente colapsado y paralizado.