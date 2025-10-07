Elena Rodríguez aclara en qué trabajará tras 'Supervivientes All Stars' y habla de su relación con Pedro Solà

Ana Carrillo 07 OCT 2025 - 21:46h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha confirmado que su relación continúa y que seguirá trabajando fuera de la televisión

Elena Rodríguez lleva más de un año comprometida con Pedro Solà, pero todavía no han revelado cuándo planean el 'sí, quiero' aunque admitieron en el vídeo podcast 'En las mejores familias' que tienen "una fecha propuesta". Sus seguidores no están acostumbrados a que hable de su novio en sus redes, pero la madre de Adara Molinero ha aclarado que su relación continúa tras su paso por 'Supervivientes All Stars' y, de paso, ha confirmado que volverá a su trabajo fuera de la televisión.

Sobre su chico ha hablado a raíz del comentario de una seguidora en su último post de Instagram, donde la madre de Aitor Molinero ha compartido sus "reglas de oro" para mantenerse en forma tras cumplir 50 años, que son: beber dos litros y medio de agua al día, entrenar fuerza con pesas, dormir ocho horas, incluir 35 gramos de proteína en cada comida, evitar conflictos y estrés y hacer cardio tres veces como mínimo a la semana.

En los comentarios, una de sus seguidoras le ha señalado que se ha olvidado de mencionar el tener un "buen novio" y la madrileña se ha apresurado a aclarar que así es: "También, y tengo al mejor a mi lado". Un piropo al que ha respondido su novio tirando de humor: "Eso es el 99,99% del asunto". Un intercambio de mensajes con el que se confirma que su relación sigue siendo tan sólida como antes de que ella se fuera a Honduras.

Esa no ha sido la única actualización que la exconcursante de la segunda edición de 'GH DÚO' ha hecho sobre su vida y es que, en su último directo, ha explicado que va a volver a trabajar como taxista, pues posee una licencia y es el trabajo al que le dedica "muchas horas" cuando no está participando en algún programa de televisión.

Ha revelado que antes de tener su licencia de taxi trabajaba en un laboratorio, pero que ahora quiere seguir siendo taxista y que planea retomar su actividad profesional fuera de la televisión tras haber regresado a los Cayos Cochinos después de cinco años para volver a vivir la aventura de sobrevivir en una isla que ella califica siempre de mágica y es que es una enamorada de esos Cayos y de la experiencia que supone el programa.