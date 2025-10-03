Ana Carrillo 03 OCT 2025 - 01:55h.

Elena Rodríguez y Fani Carbajo han bromeado con Malaje, el peluche de Yola Berrocal, en una pausa publicitaria

Alejandro Nieto y Naomi Asensi rompen a llorar con el reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Gracias a haber pasado mucho tiempo juntas en los Cayos Cochinos, Fani Carbajo y Adara Molinero solventaron sus problemas y se hicieron amigas, por lo que ahora la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tiene una buena relación con la madre de la todavía concursante de 'Supervivientes All Stars', Elena Rodríguez.

Se han reencontrado en el plató durante la gala y han aprovechado una pausa publicitaria para bromear con Malaje, el peluche de un mono que Yola Berrocal siempre lleva al programa para mostrar que es la defensora de Sonia Monroy, que durante toda su aventura en Honduras hasta su expulsión frente a Carlos Alba ha estado acompañada por su peluche de mono, Salvaje.

"¡Malaje está boca abajo! ¡Corre!", le decía Fani a Elena, que comentaba: "¡No, se está muriendo!"; e iba directa a coger al peluche y bromeaba con hacerle una reanimación cardiopulmonar: "¡Malaje, despierta, Malaje! ¡Hay que hacerle el boca a boca!". Mientras ambas se reían, descubrían que Yola estaba parada en medio del plató mirándolas muy atentamente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Ay, Yola, es para que veas que le quiero", le dec�ía la madre de Adara, ante lo que la representante hacía un gesto con la mano que expresaba su sorpresa por la escena que no se imaginaba que iba a contemplar durante una de las pausas publicitarias de la gala.