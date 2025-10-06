Ana Carrillo 06 OCT 2025 - 17:14h.

Elena Rodríguez ha confesado qué ha hablado con Oriana Marzoli acerca de Marta Peñate y Adara Molinero

Marta Peñate contesta a Oriana Marzoli y explica el verdadero motivo por el que no se casa en España: "El amor no se compra"

Compartir







Pese a que Oriana Marzoli no tiene una buena relación con Marta Peñate, sí que le tiene aprecio a una de las mejores amigas de la canaria, Adara Molinero, que públicamente también ha dicho que le tiene cariño a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' porque la ayudó una noche de fiesta tras una ruptura sentimental.

Es por eso que a Elena Rodríguez, madre de Adara, le han preguntado en un directo si se posiciona en el conflicto que mantienen Oriana y Marta y qué opinión tiene sobre la presentadora de 'El loco amor'. La segunda expulsada de esta edición de 'Supervivientes All Stars' ha explicado que la venezolana no le cae "ni bien ni mal" porque no la conoce lo suficiente, pero se ha mojado y ha revelado que no quiere que le estropee a Marta el dulce momento de su boda con Tony Spina en Honduras haciendo ciertos comentarios desde plató.

"Creo que Marta está viviendo un momento muy bonito y hay que respetarlo un poco, después cuando termine seguís con vuestras movidas, pero el momento de ahora hay que respetarlo un poco", ha comentado la taxista en ese directo que ha hecho tras el debate de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' en el que tuvo una conversación con Oriana que no ha tenido problema en desvelar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Le he dicho que se cortara un poco y que deje hablar porque si a mí me apetece defender a Marta puedo hacerlo, ella se ha ofendido y me ha dicho que cuando defiende a Adara con la misma intensidad no me molesta", ha revelado Elena, que quiere defender a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sin que la ex de Iván González interrumpa su discurso en plató.

"Si no quieres defender a Adara a mí me da igual", le ha respondido públicamente Elena a Oriana, pues considera que su hija está haciendo un gran concurso y que ya la pueden defender sus fans en las redes sociales y ella desde plató, desde donde ejerce el papel de defensora desde que fuera expulsada hace ya dos semanas.