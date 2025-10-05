Elena Rodríguez, tras su expulsión de 'Supervivientes All Stars': "Dar consejos a Adara es imposible"

Rocío Belén Paleari 05 OCT 2025 - 13:00h.

La exconcursante habló sobre su vuelta a casa, su hija Adara y los sentimientos que le dejó la expulsión

Además, Elena Rodríguez valora las posibilidades de su hija Adara Molinero en ‘Supervivientes All Stars’: "Lo va a seguir pasando mal"

Elena Rodríguez fue la tercera expulsada de 'Supervivientes All Stars', a quien luego se le sumaron Fani Carbajo y Sonia Monroy. Tras su regreso, la concursante compartió cómo vivió el primer contacto con la rutina fuera del reality. Entre risas y cierta frustración, nos contó que la vuelta a casa no fue nada fácil.

“Yo me quería quedar, estoy un poco frustradita”, aseguró al recordar el momento en que su nombre salió elegido para abandonar la competición. Reconoció que marcharse significó una pérdida, no solo por el concurso en sí, sino también por lo que implicaba a nivel personal, sobre todo para su hija Adara.

“El regreso sabiendo que Adara no estaba fue doloroso”, admitió con la voz entrecortada. Rodríguez explicó que era consciente de que su salida iba a desestabilizar a su hija y que ese pensamiento le acompañó en el vuelo de vuelta. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

La llegada a casa y lo primero que hizo

Al pisar de nuevo su hogar, Elena no tardó en reconectarse con las pequeñas rutinas que tanto había echado de menos en la isla. “Lo primero que hice al llegar a mi casa fue abrir la nevera”, contó divertida. Tras semanas de supervivencia extrema, la imagen de los alimentos disponibles en su cocina le arrancó una sonrisa.

Ese instante de normalidad marcó el inicio de su adaptación a la vida cotidiana. Lo primero que comió fue algo sencillo pero significativo: un bocado que representó la seguridad del hogar tras la aventura más dura de su vida. ¡Dale play al vídeo para descubrir qué fue lo que Elena eligió de su nevera!

Sobre Adara y los consejos imposibles

La sombra de lo mucho que extraña a Adara estuvo presente en toda la conversación. Elena fue clara al hablar de su hija, consciente de la relación especial que mantienen y de lo difícil que resulta aconsejarla. “Darle consejos a Adara es imposible”, dijo con sinceridad, dejando entrever que su papel como madre pasa más por acompañar que por dirigir.

Pese a ello, transmitió un mensaje de cariño hacia ella y destacó la fortaleza con la que ambas afrontan los retos. Elena dejó claro que, aunque la expulsión le generó frustración, se sintió orgullosa de haber llegado hasta ese punto del concurso. La experiencia en 'Supervivientes All Stars' terminó para Rodríguez, pero su testimonio refleja que la aventura no acaba con la salida. ¡Dale play al vídeo para escuchar todo los que lanzó la concursante!