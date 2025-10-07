Lorena Romera 07 OCT 2025 - 11:17h.

La exconcursante de 'Supervivientes' afronta una delicada situación con el padre de su hija por la custodia compartida

Fallece repentinamente el padre de Gema Aldón: la causa de la inesperada muerte

Gema Aldón ha compartido un desgarrador vídeo junto a su hija. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha hablado por primera vez del delicado momento que atraviesa debido a la custodia compartida que tiene con el padre de Nicole, de seis años. La hija de Ana María Aldón ha invitado a la reflexión con unas crudas palabras: "Elijan muy bien con quién tener hijos para no tener que verlos llorar".

Desde hace algunos días, la de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, publica en redes mensajes que hacían presagiar que algo en su vida no iba del todo bien. Algo relacionado con su hija y su vida familiar. Aunque no entraba en detalles, lo cierto es que sus palabras eran lo suficientemente contundentes para dar a entender que algo se estaba tambaleando.

"Te prometo que mamá estará bien", escribía en una de sus últimos stories, junto a una foto en la que aparecía junto a su pequeña. Ahora, con esta nueva publicación, la que fuera concursante de 'Supervivientes' -que tuvo que abandonar el concurso por una lesión de codo- no ha dejado lugar a dudas respecto a lo que está ocurriendo en su vida.

Con un vídeo en el que la vemos acunando con una nana a su hija, que se abraza a su madre cubierta con una manta, la hija de Ana María Aldón saca a la luz la delicada situación que atraviesa por la custodia de la menor. "Elijan muy bien con quién tener hijos para no tener que verlos llorar por una maldita custodia compartida", ha escrito la gaditana a través de su perfil de Instagram en este conmovedor vídeo.

Un clip en el que la que fuera concursante de 'Supervivientes' en el año 2023 ha aprovechado para dedicarle un precioso mensaje a Nicole, de seis años, y hacerle una importante promesa. "Te amo con el alma, princesa. Te prometo que esto acabará pronto", señala Gema Aldón, que después ha lanzado unas lapidarias palabras a la actual pareja del padre de su hija.

El mensaje de Gema Aldón a la pareja del padre de su hija

"Que tengáis buenos días todos, menos ella", ha señalado la hija de Ana María Aldón a través de sus stories junto a la foto de un insecto maquillado con cara de hastío. Una publicación en tono de burla que la influencer es plenamente consciente de que le va a llegar a la novia de su ex y que ha hecho, conscientemente, con esta intención. "Esta es la cara de la novia de mi ex cada vez que ve mi perfil", señala con humor.