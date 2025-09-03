Rocío Molina 03 SEP 2025 - 13:39h.

El exconcursante de 'Supervivientes' está muy ilusionado con una joven canaria: sus apasionados besos en alta mar y sobre una tabla de surf

Primeras palabras de la nueva novia de Omar Sánchez tras confirmarse su relación

Omar Sánchez está muy ilusionado y no lo esconde. El exconcursante de 'Supervivientes' confirmaba recientemente con un posado que volvía a estar enamorado y desvelaba la identidad de su nueva chica, la joven canaria con la que comparte su pasión por el deporte y un nuevo proyecto en común, Guacimara. En esta nueva etapa en la que no faltan los halagos ni el romanticismo, el exmarido de Anabel Pantoja ha compartido una imagen de sus besos más apasionados que no dejan lugar a dudas de lo enamorados que están.

Omar Sánchez está viviendo una etapa muy buena tanto en lo profesional y ahora en lo personal. El 'negro', como la sobrina de Isabel Pantoja le llamaba cariñosamente, está muy orgulloso de lo que ha montado junto a su socio y de lo que ha avanzado durante este verano. Su escuela 'Gran Canaria Wingfoil Academy' está teniendo una gran acogida por parte del público y cada vez más adeptos se unen para practicar surf en "el mejor sitio para conectar con el mar y la naturaleza". En ese entorno inigualable es donde también el canario está viviendo su amor con su nueva ilusión.

Tras su divorcio con Anabel Pantoja, a principios de 2022, y luego su mediática ruptura con Marina Ruiz, el exconcursante de 'Supervivientes' y también de 'Pesadilla en el paraíso' estaba cerrado al amor o, por lo menos, a oficializar una relación. Hasta ahora. La química con Guacimara es evidente. No solo las miradas cariñosas, las carantoñas, los planes a futuro que tienen, y el romántico vídeo que han compartido besándose apasionadamente son demostraciones de su nuevo amor.

"Hay momentos que nunca se borrarán de nuestra memoria", ha escrito el canario para enmarcar una imagen idílica de ellos dos: ambos aparecen besándose sobre su tabla de surf y con el atardecer como telón de fondo. Dichas imágenes, compartidas desde su perfil oficial de Instagram, hablan del bonito momento que están viviendo y que no les preocupa nada más a su alrededor. En ese momento que el exconcursante de 'Supervivientes' describe en el texto, solo están ellos y nadie más.

La pareja, que se está preparando su primera Hyrox a base de entrenamientos, tiene muchos más proyectos para emprender juntos además de esta aventura deportiva que han comenzado. "Arranca el camino", han expresado de esta idea que han tenido y que demuestra lo bien que se entienden, aunque la demostración de que lo suyo va en serio son esos apasionados besos y su deseo de mostrar este amor en público.