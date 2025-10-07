Omar Sánchez se quita la barba por primera vez en su vida: la reacción de su novia

Rocío Molina 07 OCT 2025 - 13:28h.

El exconcursante de 'Supervivientes' dice adiós a su icónica barba y genera todo un debate en las redes sociales

Omar Sánchez enseña cómo es en realidad la relación con su nueva novia: "Nosotros siendo nosotros"

Resulta casi imposible imaginar a Omar Sánchez sin barba, sin embargo, el exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho un cambio de look de verdad y se la ha afeitado por primera vez en su vida. Una decisión de la que él mismo se ha sorprendido, que ha dejado sin palabras a su novia Guacimara y que ha generado todo un debate en sus redes. Ahora todos se preguntan, ¿qué le ha pasado al exmarido de Anabel Pantoja?

Se podría decir que la barba para 'El Negro', tal como se refería a él la sobrina de Isabel Pantoja cariñosamente, era una seña de identidad, pero este ha decidido que ahora que está en una etapa de cambios y de ilusiones es buen momento para atreverse. "No me afeito desde 1991, desde el año que nací", son las palabras con las que deja claro que este cambio de imagen no deja indiferente a nadie.

El vídeo que ha compartido él mismo en sus redes sociales, mostrando con humor desde el momento decisivo del cambio hasta su resultado final sin vello en el rostro no ha tardado en llenarse de reacciones. El primer sorprendido ha sido el propio Omar Sánchez ante su nuevo yo en el espejo.

"Para mí me parece rarísimo. Me veo otro. Lo tenía que subir a reels porque creo que va a ser la primera y la última que me afeite así. Me podrán ver con la barba más chiquitita, pero así... No. ¿Qué les parece? Les leo en comentarios. Madre mía. Creo que mejor con barba, ¿no?", ha escrito para iniciar un debate en el que no han faltado todo tipo de reacciones y, entre ellas, la de su novia Guacimara.

La canaria se ha quedado sin palabras y lo que ha alcanzado a decir es que parece otro. "Me pareces otra persona, pero yo te quiero igual". Otros han celebrado este giro estilístico con comentarios positivos como "pareces más joven", "te hace más angelito" o "pareces el hijo de Omar".

Los hay que nada más verle ya añoran su imagen más clásica y su barba emblemática porque forma parte de su esencia. "La barba te hace mucho más atractivo", "con barba mejor", "te queda distinto, pero sinceramente mejor con barba", "que sea la última vez, Omar", son algunos de los comentarios que ha tenido que leer tras su cambio.

La realidad es que la barba se ha ido, pero todos estos mensajes se han quedado tras despedirse (temporalmente) de su vello facial. Sin ninguna duda, el nuevo look de Omar Sánchez le acompaña en una etapa feliz, en la que se siente rejuvenecido y está pleno en el ámbito personal y profesional.