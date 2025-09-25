Omar Sánchez enseña cómo es en realidad la relación con su nueva novia

Rocío Molina 25 SEP 2025 - 08:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' han mostrado en un vídeo qué tipo de relación tienen y cómo se encuentran en este momento

Besos apasionados sobre la tabla de surf: las fotos más románticas de Omar Sánchez y su novia Guacimara

Omar Sánchez está enamorado y tan ilusionado por lo que está sintiendo que ya no se esconde. El exconcursante de 'Supervivientes' y exmarido de Anabel Pantoja ha encontrado el amor en brazos de Guacimara, la joven canaria con la que se le ha visto desde el pasado mes de agosto. El canario ha mostrado cómo se encuentran y cómo es su relación a través de su perfil oficial de Instagram.

Tras confesarnos en exclusiva a Outdoor que está "tranquilo e ilusionado" en esta nueva etapa, Omar Sánchez ha mostrado la complicidad que existe entre él y la joven canaria que es la responsable de este estado emocional tan intenso que presenta desde este verano. "Ya contaré un poquito más sobre ella", nos avanzaba confirmando lo que está sintiendo, además de lo que espera para un futuro. "Ojalá que dure mucho". Y, a juzgar por las imágenes, ambos están felices y en un momento de lo más dulce.

Mucho se ha hablado de la joven morena con la que el windsurfista últimamente aparece y ahora ellos han sido los que han mostrado cómo es su relación, dejando ver entre ellos la buena sintonía que tienen y lo bien que se lo pasan en cualquier situación. Ya sea entrenando juntos, practicando surf o haciendo una receta, que es como se han dejado ver ahora.

Si con Marina Ruiz decía que ambos presentaban diferencias y formas contrarias a ver la vida, Omar Sánchez ha dejado claro que él y Guacimara tienen una misma forma de entender la vida y de llevar su relación. "Nosotros siendo nosotros", han escrito, compartiendo un vídeo en clave de humor que no terminó como esperaban.

Omar Sánchez y Guacimara se han metido en la cocina para presentar una receta, pero su propósito ha sido fallido. "Tenemos que ser sinceros. Se nos quemó", han confesado sin poder contener la risa y, dejando claro que lo suyo tal vez no es la cocina, pero a buen humor y a tomarse con filosofía la vida, no hay quien les gane.

Tras asegurar que iban a repetir la receta (que no han revelado), el exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado la química que ambos tienen, que están en un momento muy bonito de su relación , en la que el humor es una parte fundamental para ellos. La mejor prueba es este vídeo divertido que han compartido y que se muestran natural y sin filtros.