Ana Carrillo 23 SEP 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' está disfrutando de Marbella con su ex, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' Zoe Bayona

Jeimy Báez confirma, en exclusiva, su decisión de quitarle a su hijo el apellido de Yulen Pereira y ser madre en solitario

Yulen Pereira se ha convertido en padre primerizo gracias al nacimiento de su hijo en común con Jeimy Báez. Tras desplazarse hasta Reus para conocer a su bebé, el exconcursante de 'Supervivientes' mostró en Instagram que había vuelto a sus entrenamientos de esgrima y ahora ha revelado que se encuentra en Marbella junto a una de sus mediáticas exparejas: la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Mujeres Hombres y Viceversa' Zoe Bayona.

El esgrimista, tras su noviazgo con Anabel Pantoja, tuvo un affaire con la ex de Josué Bernal. Fue ella la que lo confirmó en el vídeo podcast de 'En todas las salsas', disponible en Mediaset Infinity, en la primavera de 2024: "Fue hace mucho, no significó nada y a día de hoy yo me llevo bien con él"; donde también reveló que no se lo había contado a su ex: "No se lo conté a Josué porque Yulen es mi amigo a día de hoy y luego si me voy a cenar con él le va a crear desconfianza, así que preferí no decírselo para no hacerle daño".

Actualmente, siguen siendo amigos y es por eso que se han reencontrado en Marbella, ciudad en la que vive la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y en la que también pasaron unos días juntos este verano, poco antes de que Yulen se convirtiera en padre y se marchase a Reus para conocer a su hijo, del que todavía se desconoce su nombre.

Han sido ellos mismos los que han mostrado que se encuentran juntos en la ciudad malagueña, donde han enseñado que han estado en el Club de Pádel entrenando y parece que han estado trabajando juntos en un proyecto del que no han revelado más detalles. "Trabajando en ello", ha escrito Zoe junto a una foto en la que aparecen delante de un ordenador portátil.

Las imágenes las han publicado en sus stories de Instagram el mismo día en el que Jeimy Báez ha confirmado en declaraciones en exclusiva a OUTDOOR que ha decidido no ponerle a su hijo el apellido de Yulen Pereira y ejercer como madre en solitario.