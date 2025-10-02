El dardo de Alma Bollo a Aguasantas tras confirmar que le ha cortado el pelo a su hija

Silvia Herreros 02 OCT 2025 - 13:06h.

La hija de Raquel Bollo reacciona al corte de pelo que la exnovia de su hermano, actual pareja del padre de su hija, le ha hecho a Jimena

EXCLUSIVA | La exconcursante de 'Supervivientes' estalla contra Aguasantas: "Se agarra a cualquier cosa para seguir ahí"

Alma Bollo lanza dardo a Aguasantas tras confirmar que fue ella quien le ha cortado el pelo a su hija Jimena. Semanas después de manifestar su indignación por el 'destrozo' capilar de su primogénita, que volvía a su casa después de haber estado unos días con su padre con cambio de look incluido, la exconcursante de 'Supervivientes' comparte lo que verdaderamente piensa de la decisión que habían tomado Juan José Peña y la exnovia de Manuel Cortés de manera unilateral sobre la imagen de su hija.

Aunque la hija de Raquel Bollo no quiso hacer alusión en ningún momento a su excuñada y al padre de su hija, la propia Aguasantas lo confirmaba poco después a través de TikTok, plataforma en la que este verano se enfrentaban a través de duras indirectas y en la que ha bromeado sobre el polémico corte de pelo que tanto enfadaba y que sigue enfadando a Alma Bollo. Lo ha hecho reaccionando al comentario de una seguidora en un vídeo que la influencer publicaba recomendando y promocionando un moldeador de pelo.

"Os voy a presentar el producto que utilizo para peinarme el flequillo... El flequillo y todo el pelo, obviamente, porque desde que me corté el flequillo ya me peino diferente", anuncia la sevillana afincada en Jerez mientras presenta su nueva herramienta de cabello. Estas palabras son rápidamente relacionadas con el corte de pelo de Jimena, que desde aproximadamente el mismo tiempo también luce flequillo. "De este flequillo viene el flequillo de la niña... ahí cuadra", señalaba una internauta. Lejos de negarlo, Aguasantas lo reconoce y confirma de manera pública que fue ella quien cortó el pelo a Jimena con un "jajajaj lista que eres".

Alma ha intentado sin demasiado éxito no darle importancia al corte de pelo de su hija, a la que ha estado peinando de manera estratégica con horquillas y productos fijadores en un intento de despejarle la cara. Pese a su esfuerzo, el flequillo de la niña está tan corto que ni engominándole la cabeza consigue su objetivo. Esta misma mañana, mientras llevaba a su hija al colegio, no ha podido evitar elogiar de manera irónica la brillante idea de la novia del padre de su hija.

A la hija del difunto Chiquetete no le tiembla la voz y se atreve a llamar "iluminados" a los responsables del corte de pelo de su hija de cinco años. "Miguel Jr. ya está en la Escuela Infantil y ahora queda ella, esta señorita, a la cual peino... pero ese flequillo indomable hecho a mano por los iluminados...", comenta con sarcasmo a través de sus historias temporales de Instagram mientras no puede evitar soltar una carcajada.