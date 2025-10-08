Equipo mtmad 08 OCT 2025 - 14:03h.

Los colaboradores de 'En todas las salsas' sacan a la luz las primeras declaraciones de la familia de Lamine Yamal sobre Sheila Ebana tras su polémica

Fati Vázquez habla por primera vez de Lamine Yamal y desvela todos los detalles de su relación

Compartir







Lamine Yamal continúa en el punto de mira y esta vez no es por su situación sentimental ni su carrera de futbolista, sino por su madre, Sheila Ebana. En el programa de ‘En todas las salsas ’, Darío del Alcázar se ha puesto en contacto con la familia paterna de Lamine, que opina por primera vez sobre la madre del futbolista. Los presentes en el plató hablan de la situación familiar del catalán tras la reciente polémica protagonizada por Sheila. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La madre del deportista ha sido el foco de las críticas a raíz de un negocio que promocionaba en sus redes: una cena de Navidad con ella por hasta 360€. Hace escasos días, la protagonista de esta controversia se pronunciaba públicamente y estallaba contra todos los comentarios negativos que había estado recibiendo. Los colaboradores del videopodcast llegan al plató con declaraciones, en exclusiva, de parte de la familia paterna del futbolista, que rompen su silencio sobre Sheila Ebana tras su polémica.

PUEDE INTERESARTE EXCLUSIVA | Marta Castro cuenta todos los detalles de su embarazo y confiesa cómo se encuentra

“La ha defendido públicamente”, declara Darío del Alcázar, quien ha podido hablar directamente con el tío de Lamine Yamal. El colaborador de ‘En todas las salsas’ llega con información, en primicia, sobre la reciente polémica de Sheila de parte de la familia paterna del futbolista. En un momento conflictivo en el que el ojo público está opinando sobre la madre del catalán y su controvertido negocio, el tío de Lamine habla con claridad. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Programa completo: Lamine Yamal no quiere que su familia paterna conozca a Nicki Nicole

PUEDE INTERESARTE Zoe Bayona habla claro sobre la posible ruptura de Tania Medina y Alejandro Nieto

Además de la reciente controversia que ha habido con su madre, Lamine Yamal también está en el foco público por su vida amorosa y su nueva relación con Nicki Nicole. La pareja está en un muy buen momento después de que la cantante haya llegado a conocer al hermano pequeño del futbolista y parece que su romance está en su mejor momento. Sin embargo, la de Argentina aún no ha tenido un encuentro con la familia paterna de su novio y no parece que vaya a ocurrir pronto. “Están deseando conocer a Nicki, pero Lamine no quiere”, desvela Darío del Alcázar tras su conversación con el tío del futbolista.

En el nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’ se comentan las noticias más ‘salseantes’ del momento. Zoe Bayona, que llama en directo al supuesto ‘rollito’ de Victoria Federica, es la invitada VIP del programa y llega con mucho que contar. La influencer opina sobre la relación de Tania Déniz y el futbolista Carlos Martín y aclara todo sobre su relación con Yulen Pereira. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!