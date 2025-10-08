Natalia Sette 08 OCT 2025 - 12:07h.

La exconcusante de 'Gran Hermano VIP' habla por primera vez tras anuciar su embarazo con Rodri Fuertes

Marta Castro desvela el nombre que le quiere poner a su bebé en común con Rodri Fuertes

Compartir







Marta Castro y Rodri Fuertes están pasando por uno de los momentos más dulces de su relación. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ desvelaban hace unos días en sus redes sociales que estaban esperando un bebé. Tras dos años de relación, la pareja cumple uno de sus sueños y se convierten en padres juntos. Ahora, Marta Castro cuenta todos los detalles de su embarazo y confiesa cómo se encuentra.

Marta Castro deja de ser mamá primeriza y se prepara para recibir a su segundo hijo. Junto a Rodri Fuertes, con quién empezó su relación en verano de 2023 tras intercambiar unos mensajes, han compartido ya parte del proceso que les ha llevado a este maravilloso momento. La influencer habla abiertamente de las complicaciones que tuvo para quedarse embarazada debido a la edad. “Ha sido un proceso difícil, acudieron a una clínica”, cuenta Asier de su conversación con Marta.

PUEDE INTERESARTE Marta Castro confiesa cómo es la relación de Rodri Fuertes y su hijo Hugo

A pesar de los baches en el camino, la pareja no puede estar más feliz de poder compartir con todos sus seguidores esta gran noticia. “Está feliz, está súper bien”, asegura el colaborador de ‘En todas las salsas’. Una dulce noticia que llega en el mejor momento de la pareja, que no se ha separado desde el momento en el que su historia de amor comenzó.

Programa completa: Marta Castro desvela de cuánto tiempo está realmente

PUEDE INTERESARTE Rodri Fuertes habla sobre cómo va a pedirle matrimonio a Marta Castro

Marta ha querido también hablar de los primeros síntomas que ha sentido en este segundo embarazo y de cuánto tiempo está. “Está muy cansada”, explica Asier, que también confiesa si la influencer ha empezado ya con las náuseas. Aunque lo acaban de compartir, la pareja de enamorados han esperado un tiempo prudencial para contárselo al mundo y es Asier quién revela de cuánto está realmente Marta Castro.

La noticia del embarazo de Rodri Fuertes y Marta Castro no ha dejado indiferente a nadie, y mucho menos a los colaboradores de ‘En todas las salsas’. Asier Montaño se ha encargado de hablar directamente con Marta Castro y traer a plató las primeras palabras de la embarazada. Además, Bea Retamal da su opinión sobre la paternidad de Rodri Fuertes y se abre un debate sobre si le afectará o no a Adara Molinero la noticia ¡Descúbrelo todo dándole al play!